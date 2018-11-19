Користувачі автомобілів на іноземній реєстрації авансували проведення всеукраїнської акції протесту. Вони вимагають внесення змін в нові правила розмитнення авто.

Прийняті парламентом у другому читанні закони #8487 та #8488 не влаштовують а ні користувачів "євроблях" ані екологів ані екс-працівників ДФС. Проти також виступають офіційні імпортери та дилери нових авто. Євробляхери звертаються до парламенту та призедента з вимогою скасування прийнятих законів, або накладення на них вето.

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"Інформуємо Вас про всі місця акцій громадянської непокори, які відбуватимуться 20 листопада за участі ГО "Авто Євро Сила", а також інших громадських організацій та активістів.

Всі акції громадянської непокори будуть безстроковими і відбуватимуться до моменту отримання результатів щодо питання відміни законопроектів #8487 та #8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема - про відміну коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу" пишуть євробляхери у своєму повідомленні.

За їх попередніми оцінками участь в акціях громадянської непокори візьмуть понад 50 000 громадян України.

"Ми наперед повідомляємо нашим співвітчизникам точні координати всіх місць, де будуть відбуватися акції, аби вони могли зкоригувати свій маршрут.

Розуміємо, що акції створять ускладнення руху у точках їх проведення, аби ми не створили Вам дискомфорту, просимо Вас утриматись від руху вказаними на мапі місцями, оскільки ми дуже не хочемо завдати Вам незручностей. Просимо нас зрозуміти — нас дістало, що влада не чує своїх громадян!" пишуть активісти.