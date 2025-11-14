Ніжно-рожевий Zeekr 007 GT можна замовити без доплати за колір

Як пише CarNewsChina, раніше вартість доплати за вибір подібного забарвлення становила близько 6000 юанів (843 долари). Zeekr 007 GT продається в Китаї з 15 квітня 2025 року за початковою ціною від 202 900 юанів ($28 000). Флагманська версія коштує близько 232 900 юанів (32 100 доларів).

Читайте також: Оновлений Zeekr 7X отримав 900-вольтну платформу, 784 к.с. і зарядку за 10 хвилин

Модель має повністю скляний панорамний дах, безрамкові двері та електричні дзеркала заднього виду. В салоні встановлено 13,02-дюймовий центральний екран керування та 35,5-дюймовий проекційний дисплей з доповненою реальністю, який підтримує систему моніторингу сліпих зон.

Zeekr 001 GT

Що стосується архітектури, 007 GT побудований на 800-вольтовій платформі й підтримує швидку зарядку до 500 кВт. Універсал також оснащений електромагнітною системою демпфування CCD. Варіанти акумуляторів включають як менший, так і більший блок акумуляторів, а максимальний запас ходу CLTC становить приблизно 825 км. 007 GT оснащений двома двигунами потужністю до 646 кінських сил.

Також цікаво: Zeekr 7X 2026 року отримає кращий запас ходу: перші шпигунські фото

Попри це, статистика поставок Zeekr 007 GT вказує на те, що у вересні 2025 року було продано лише приблизно 3915 одиниць цієї моделі. Звіт Caifuhao вказує, що тижневі продажі на початку жовтня знизилися з понад 2000 одиниць на тиждень до менш ніж 1000 одиниць на тиждень, що свідчить про падіння попиту.