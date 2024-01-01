Злодій викрав рідкісну Ferrari SF90 й залишив її поряд з домом власника

Як повідомляє Carscoops, 19 грудня близько 14:00 власник Ferrari SF90 вартістю 900 тисяч доларів зателефонував у поліцію, щоб повідомити про викрадення авто. Він зазначив, що відстежив місце перебування спорткара за допомогою застосунку в смартфоні.

Читайте також: Першу Ferrari 12Cilindri розбили в Люксембурзі

Поліцейські виявили порожній припаркований Ferrari, коли прибули на зазначену локацію неподалік будинку власника. Після цього правоохоронці почали обстежувати периметр, для пошуку додаткових доказів.

“Офіцери зібрали інформацію про те, що двоє можливих підозрюваних пішли від припаркованого автомобіля, і поліцейські швидко наздогнали їх на Північно-західній 15-й авеню та Північно-західній Лавджой-стріт. Було встановлено, що підозрюваним, який забрав автомобіль, є один чоловік, і його заарештували”, – повідомили в бюро поліції Портленда.

Також цікаво: Вживані Ferrari Purosangue продають з завищеною на 300 тисяч ціною

Наразі підозрюваному, інформацію про особу якого наразі не розкривається, висунуто кілька звинувачень, включаючи несанкціоноване використання автомобіля та володіння викраденим майном. Останнє звинувачення карається до п’яти років в’язниці та штрафом у розмірі 125 000 доларів.