Більшість цих речей – прості, якщо не примітивні, але при цьому досить потрібні і дієві, а тому хочеться запитати у себе: чому вони виробляються не в Україні?!

Якось ми писали про китайські аксесуари для автомобілістів, що мають сумнівну цінність, такі як кольорові чохли на сидіння. Однак у Піднебесній роблять не лише такі абсурдні речі, а й ті, що стануть у нагоді будь-якому автомобілісту. Про них і розповімо.

Певно, немає потреби називати добре відомий усім сервіс онлайн-покупок з Китаю. Одним з приємних моментів для користувачів цієї онлайн-платформи є доступність товарів, а бонусом часто йде ще й безкоштовна доставка. Тож якщо у цьому списку знайдете щось потрібне вам у повсякденному житті вашого авто – легко зможете замовити таку річ і собі.

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1. Геніально просто. Очисник і вирівнювач для щіток склоочисників автомобіля. Пояснення зайві.

2. Усі без винятку шини мають написи на боковині. Спеціальний “фломастер” з водостійкою фарбою допоможе виділити такий напис і надати колесам ретро-вигляду.

3. Такий шматок силікону дозволить зекономити на хімчистці салону. Щоправда, вже після одного використання таку “ганчірку”, скоріш за все, доведеться викинути.

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4. Ох, як же незручно діставати дрібні предмети, що впали у щілину між сидінням та центральним тунелем. Ось такі заглушки допоможуть уникнути складних маніпуляцій рукою під сидінням у пошуках загублених дрібниць. Виробляються для величезної кількості моделей авто.

5. Тим, хто вирішить придбати собі такий аксесуар, варто пом’ятати, що використовувати їх на ходу – небезпечно. А от під час кемпінгу ця штуковина додає +100 пунктів до комфорту будь-якого авто.

6. Китайці люблять прикривати декоративними накладками буквально усе. Однак у даному випадку ця звичка виявляється досить корисною – і естетики додадуть, і від бруду й корозії захистить.

7. Якщо вже мова зайшла про естетику, цей аксесуар буде просто конче потрібний усім, хто цінує красу. Звичайно, якщо вам подобається таке шкіряно-килимове оформлення салону.

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8. А соь ця річ і справді корисна: невеличке люстерко на дзеркало заднього виду допоможе краще бачити усе довкола машини і полегшить паркування. Дешева й досить ефективна (судячи з фото) альтернатива камерам кругового огляду і парктронікам.

9. Українцям поки що лише обіцяють платні дороги, тож у нас значно менше шансів опинитись у ситуації, коли водій не може дотягнутись до терміналу, хіба що на платних паркінгах. А от коли платіжні пункти на українських дорогах таки з’являться, не виключено, що вартість таких девайсів різко зросте, тож можливо зараз саме час купити собі такий “подовжувач руки”. До речі, цей “Boomblock” являє собою пристрій 3-в-1, окрім механічного прихвату в ньому є аварійний “молоток” для розбивання скла і різак, що допоможе звільнитись від заклинивших пасків безпеки.

10. А це автомобільне дзеркальце призначене для захисту пасажирів. Ситуації, які показані на фото – не рідкість, а люстерко з 270-градусним кутом огляду допоможе їх уникнути.

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