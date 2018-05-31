Як зарядити акумулятор - це перш за все означає, чим зарядити акумулятор. Але є у цього питання й інші, не менш важливі тонкощі

Як зарядити акумулятор, ми думаємо щоразу, коли стартер мляво і неохоче провертає наш двигун. Обмовимося відразу: підзарядка не завжди допоможе, але починати варто все-таки з неї. Якщо ви вважаєте себе не “чайником”, а вдумливим і грамотним автовласником, ви повинні мати також, чим зарядити акумулятор і хоч який-небудь вольтметр зі шкалою (межею вимірювання) 20 - 30 вольт.

На заглушеному не менше години тому автомобілі справна і заряджена АКБ повина показувати напругу не менше 12,5-12,8 вольт

Детальніше про зарядний пристрій ми поговоримо окремо, а сьогодні розглянемо алгоритм підзарядки як такої. Радимо вам дочитати матеріал до кінця, оскільки в останньому абзаці ми також наведемо кілька правил безпеки при зарядці акумулятора.

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Відключати клеми від автомобіля в принципі необов'язково, головне - вимкнути всі споживачі енергії на борту. Хоча у нових автомобілів останніх моделей це питання варто узгодити з інженерами дилерського центру. Поміряйте напругу на посадженому акумуляторі. Це бажано зробити, щоб зрозуміти, наскільки він “убитий”. Якщо напруга нижче 12,0 вольт, можна вважати, що акумулятор скоро доведеться міняти. Але спочатку все ж - підзарядка. Підключаємо АКБ до зарядного пристрою. Плюс до плюса (червоний провід або зажим), мінус до мінуса (синій колір). Виставляємо струм зарядки (якщо є регулятор на зарядному пристрої). Номінальне значення - 10% від ємності акумулятора в ампер-годинах. Наприклад, якщо на батареї вказано 60 А*год, заряджати її потрібно струмом 6 ампер, якщо ємність 42 А*год - виставляйте ток 4,2 - 4,0 А, і так далі. Стару батарею з низькою напругою краще заряджати малим струмом, порядку 1,0 - 1,5 ампера (це в деякій мірі “лікує” її, десульфатуючи пластини). В принципі, ток зарядки може і перевищувати зазначені 10% - якщо вам дуже потрібно прискорити процес, але більше 10 ампер допускати не можна. Щоб зарядити батарею на всі 100%, потрібно поповнити запас ампер-годин до значення, що означає ємність на корпусі аккумулятора - наприклад, 42 А*год, 55 А*год, 60 А*год і т.п. Якщо вважати, що ваша АКБ ємністю 60 А*год була посаджена “в нуль”, ви повинні заряджати її струмом 6 ампер протягом 10 годин (або навпаки). Тобто потрібно помножити зарядний струм на час зарядження - вийде цифра запасу енергії в ампер-годинах, який ви повернули в батарею.

Зарядний пристрій потрібно підключати до мережі 220 В після того, як клеми його кабелів вже зафіксовані на клемах акумулятора

Якщо за вашою оцінкою, акумулятор розряджений лише частково, дайте йому половину (або, скажімо, третину) його заявленої ємності. Насправді, існують явні ознаки того, що акумулятор вже зарядився, але вони досить складні для аматорського рівня, і про них краще говорити в окремому матеріалі.

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Правила безпеки

Розібравшись теоретично, як зарядити акумулятор, не забудьте про правила безпеки:

не розпалюйте близько АКБ відкритий вогонь - може “хлопнути” водень, який виділяється з неї при зарядці;

остерігайтеся замикання проводів зарядного пристрою (плюс з мінусом) або клем АКБ (наприклад, інструментом, що випадково впав на неї);

уникайте значного перезарядження батареї, через нього АКБ перегрівається і википає;

ставте заряджати АКБ на поверхню, яка не боїться кислоти, оскільки теоретично з вентиляційних отворів можуть викидатися пари з найдрібнішими краплями кислоти;

не залишайте акумулятор з підключеним зарядним пристроєм без нагляду.

Для підзарядки акумулятор не обов'язково знімати з автомобіля. У багатьох випадках безпечно навіть залишити його клеми підключеними.

Рекомендація “Авто24”:

Якщо при звичному стилі їзди через кілька днів після підзарядки акумулятор знову демонструє ознаки посадженого, потрібно провести більш глибоку діагностику акумулятора і системи електрообладнання автомобіля. У вас два варіанти: або акумулятор відслужив своє, або автомобіль не заряджає його. Ремонт електрообладнання зазвичай обходиться дешевше купівлі АКБ - але не завжди!

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