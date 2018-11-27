Новинка буде конкурентом Tesla Model S.

Компанія з Інгольштадту показала закамуфльовану чотиридверку e-tron GT, світова прем'єра якої відбудеться 28 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі.

Також цікаво: Lexus хоче конкурувати з Lamborghini

Audi e-tron GT стане третьою моделлю електричної лінійки Ауді. Ринковий дебют нової моделі відбудеться у 2020 році, а публічна прем’єра очікується вже завтра у LA.

Фото: передсерійний прототип Audi e-tron GT / Audi

За попередньою інформацією, гранд-турер Audi використовує платформу PPE від Porsche Taycan і деякі його силові агрегати. На одній зарядці електрокар зможе проїжджати до 400 кілометрів, а за динамічними характеристиками обіцяє перевершити Tesla Model S P100D.

Чотиримісний спорткар Audi e-tron GT буде випускатись на заводі у індустріальному парку Бьоллінгер у Німеччині, починаючи з 2020 року.

Також цікаво: Білоруси явили світу безпілотні самоскиди БелАЗ: відео