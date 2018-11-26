У виконанні інгольштадських інженерів електрокар називатиметься e-tron GT і буде чотиридверним фастбеком.

За досить короткий проміжок часу Audi запускає вже третій електрокар з сімейства e-tron, при чому останній, під назвою e-tron GT, обіцяє бути найцікавішим з цієї трійки.

Електричний кросовер та модель під назвою Sportback незабаром отримають нового компаньйона – e-tron GT. Його публічна прем’єра відбудеться на автошоу у Лос-Анджелесі.

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Нова модель Ауді заснована на компонентах Porsche Taycan. Чотиримісний спорткар Audi e-tron GT буде випускатись на заводі у індустріальному парку Бьоллінгер у Німеччині, починаючи з 2020 року. Напередодні прем’єри модель дебютувала на відео у тізерному промо-ролику від Audi.

Очікується, що силова установка нового спорткара Audi дозволить йому долати на одному заряді “понад 500 кілометрів”, матиме можливість супер-швидкої зарядки і потужність у 440 кВт, тобто 600 к.с.

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