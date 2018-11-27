Видовище не для людей зі слабкими нервами.

Білоруси показали перші безпілотники БілАЗ – багатотонні кар’єрні самоскиди та ковшові навантажувачі. Управління ними здійснюється з пульта керування людиною-оператором.

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Роботизація сьогодні – явище повсемісне. Безпілотні вантажівки або машини з функцією “автопілот” готуються вивести на ринок Tesla, Nikola, Hyundai, Mercedes та ще з десяток компаній. Volvo активно тестує свої безпілотні кар’єрні вантажівки та фури. Нещодавно навіть українська корпорація “Богдан” доєдналась до клубу виробників електричних вантажівок, щоправда про автономність тут поки не йдеться.

Нещодавно і білоруський автовиробник важкої техніки показав свої зразки безпілотників. Багатотонний самоскид оснащений різноманітною електронікою для відеоогляду, моніторингу технічного стану машини, геолокації та маршрутизації, але найголовніше – виробник повідомляє, що уся система керується штучним інтелектом! Однак віддати контроль над операціями штучному інтелекту прямо зараз білоруси не готові, кажуть, що для цього доведеться зачекати два-три роки, а тим часом, усі маніпуляції здійснюються оператором, у якого і вчиться електроніка.

Видання Онлайнер повідомляє, що вартість такого самоскида збільшується приблизно на 10-15 відсотків, порівняно зі звичайною версією вантажівки, що коштує мінімум 1 мільйон доларів.

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