Вирішити, чи варто купувати конфіскований автомобіль, можна, тільки вивчивши всі плюси і мінуси цього варіанту покупки, адже незвичайних нюансів у такій справі справді чимало

Машини нерідко заявляють у якості застави, коли беруть кредит у банку або при інших фінансових операціях. А нещодавно парламент прийняв Закон, згідно з яким конфісквуватимуть авто тих, хто порушив правила перетину кордону. І часто трапляється так, що фінустанова за невиконання умов угоди конфіскує автомобіль з метою подальшої реалізації – аби повернути собі заборговані кошти.

Банківські та певні державні установи часом мають цілі склади конфіскованих і призначених до реалізаціі на вторинному ринку автомобілів.

Чи варто купувати такий автомобіль? Прийнято вважати, що такі машини дешевші за інші на вторинному ринку, хоча це далеко не завжди правда. Таку техніку зазвичай продають шляхом аукціону, де ціна формується не передбачувано, просто по ходу торгів. Хоча є й інші форми продажу конфіскованих автомобілів в залежності від того, хто продає предмет застави і хто був власником.

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Переваги купівлі конфіскату такі:

– Ціна. Велика ймовірність знайти молоду машину за низькою ціною.

– Мінімум ризику. Немає ризику зіткнутися з шахрайством, адже всі етапи продажу виконуються за офіційною процедурою.

– Без криміналу. Автомобіль чистий з точки зору закону: не перебуває у розшуку, не має перебитих номерів, прихованих співвласників тощо.

– Один власник. Машина до вас не ходила по руках.

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– Прозоре минуле. Історія автомобіля добре відома, причина продажу – не назріваючий капремонт, не нещодавнє підтоплення, не невдалий ремонт тощо.

– Добрий стан. Найчастіше конфісковані авто – це ті, що куплені в кредит. Тобто вони перебували на гарантійному обслуговуванні на фірмовій СТО і навряд чи будуть занедбані з технічної точки зору. Виняток – автомобілі таксі.

Як правило, конфісковані через заборгованість за кредитом автомобілі мають непоганий технічний стан, проте перед купівлею обов’язково треба в цьому переконатися.



Недоліки купівлі конфіскату такі:

– Ціна. Доволі часто ціна конфіскату може бути навіть вищою за середню ринкову.

– Непевність. Через те, що багато конфіскованих машин продається через аукціон, немає впевненості, що вам вдасться придбати саме цю машину. Окрім того, не завжди вдається оглянути виставлений на аукціон автомобіль, на предмет технічної справності.

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– При купівлі та оформленні конфіскованої машини на себе потрібно зібрати цілу купу додаткових документів.

– Оскаржити в суді. Якщо машина конфіскована і продається примусово, то власник теоретично може оскаржити продаж у суді. Покупець (новий власник) в цьому випадку не буде головним фігурантом слухань, проте взяти участь у судовій тяганині все одно доведеться.

Щоб зробити вигідно покупку на торгах конфіскату, треба витратити чимало часу – як на вибір екземпляру, так і на оформлення всіх документів.

Отже, чи варто купувати конфіскований автомобіль? Чому б ні, головне, щоб “знижка” від ринкової ціни була варта того додаткового клопоту, який ви отримаєте під час вибору і оформлення покупки.

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