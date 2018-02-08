Серед сайтів, де можна придбати авто на єврономерах є кілька очевидних лідерів. Ми підготували коротенький список, що допоможе обрати та купити автомобіль у Литві

Більшість потенційних покупців автомобілів з Литви, що бажають обійти офіційне розмитнення, для пошуку користуються Інтернет. Звичайно, пошукові служби за популярними запитами у першу чергу видають українському користувачу безліч посилань на сайти українських компаній, що пропонують послуги з допомоги у придбанні авто за кордоном.

Більшість цих сайтів схожі один на одний як за дизайном, так і за формою та подачею інформації. Тут користувачу розкажуть, пояснять, покажуть що й до чого, пообіцяють і навіть гарантують отримання саме того, що вам потрібно. Але зрозуміти, котрій з таких фірм можна довіритись – досить важко. Більшість із них пропонує доставити автомобіль і оформити усі необхідні документи “під ключ”, але за умови невеличкої передплати. Як ситуація розвиватиметься після передачі грошей такій фірмі – передбачити важко.

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Щоправда, є серед подібних компаній і такі, що пропонують не лише доставку з оформленням, а й продаж автомобіля, вже завезеного в Україну. Вартість таких машин дещо вища, у порівнянні з тими, котрі потрібно чекати, але тут вже є певні гарантії.

Литовські ціни на автомобілі у більш-менш нормальному стані починаються з 300 євро.

Останнім часом в Україні побільшало автомобілів преміум-класу “на бляхах”.

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Нагадаємо, ввезення та купівля вживаного автомобіля з Литви проходили за двома основними схемами.

1) Реєстрація автомобіля відбувається на підприємстві, зареєстрованому у Литві, а тому, хто буде керувати автомобілем, буде видано довіреність. Цей документ дозволяє управління автомобілем, а також перереєстрацію - тобто продаж.

2) Реєстрація здійснюється на особу, яка буде керувати цим автомобілем, але для реєстрації потрібен гарант, яким місцева литовська компанія. З 1-го вересня 2017 року влада Литви скасували можливість, реєстрації на нерезидента Литви, тому фактично цей варіант вже не є актуальним.

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Отож, якщо вирішили ризикнути та купити автомобіль на литовських номерах, тоді наш топ-5 сайтів з оголошеннями саме для вас.

Аutoplius .lt – Цей сайт рекомендує більшість українських сервісів з доставки авто з Литви. І недарма, адже він має велику кількість приватних та комерційних оголошень, зручний інтерфейс та різноманітні фільтри для підбору, можливість відображення російською мовою, та цінники у євро. Аutogidas .lt – Ще один спеціалізований сайт, на котрий посилаються більшість українських сервісів з перегону авто. Має усі переваги попереднього сайту. Аutobonus .lt – Знову ж таки: велика кількість оголошень, зручний інтерфейс, фільтри для підбору, можливість відображення російською мовою, та цінники у євро. Аlio .lt – Тут вже розібратися буде складніше, оскільки сайт представлено виключно литовською мовою. Решта переваг ідентична попередникам. S kelbiu .lt – А цей сайт збирає та надає інформацію, отриману з різних порталів з оголошеннями, включаючи попередні. І хоча тут лише основне меню представлене російською мовою, а решта литовською, для більш широкого одночасного охвату при пошуку можна скористатись саме цим “колектором”.

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