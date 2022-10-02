Таке може трапитися з кожним: "засадити" машину по самий бампер можна навіть у власному дворі чи на сусідній парковці – якщо осінь дощова і пильність зрадила водієві. Як вибратись з багнюки самотужки?

Звісно, для багатьох з нас у такому випадку найпростіше – збігати за трактором чи залучити допомогу у вигляді бригади міцних хлопців-“штовхачів”. Але це не завжди реально фізично, і не завжди припустимо морально: сам засадив машину – сам і виберусь. То що ж, прагнення до самостійності можна лише заохочувати.

Найчастіше застрягають у багні машини, які з тієї чи іншої причини потрапили не в свою стихію.

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Якщо машина засіла у багнюці

Алгоритм дій може відрізнятися в залежності від моделі авто і консистенції багнюки, але головне у таких порадах – вловити головну лінію боротьби. Отже, якщо машина у багні втратила швидкість і зупинилася:

Негайно припиняйте тиснути на газ . Чим довше ви будете буксувати на місці, тим важче буде звільняти машину. Вимикайте передачу і виходьте з машини (або відправляйте когось з екіпажу) для оцінки ситуації.

Спробуйте задню передачу. Якщо ведучі колеса не встигли заритися глибоко, спробуйте здати назад по своїй колії хоча б на півметра-метр. Якщо таке вийде – це вже великий успіх.

Штовхайте. Якщо у вас не виходить здати назад, а машина все ще сидить неглибоко, пасажири можуть виштовхати її назад – звичайно, двигуном теж треба допомагати. Відпускаючи зчеплення, ви маєте зловити один ритм з пасажирами, влаштувавши “розкачку”: і – раз!, і – два!.. Як тільки починається буксування, зчеплення треба натискувати, а на “автоматі” просто скидайте газ.

На мокрій грунтовій дорозі важливо не прогавити початок буксування: колеса можуть глибоко закопатися, і витягнути машину стане важче у рази.

Визначайте стратегію . Якщо можна набрати розгін по власній колії, а брудна ділянка спереду не надто довга і не надто глибока, пробуйте штурмувати її. Цей ефективний спосіб можна використовувати кілька разів: їхати вперед до початку буксування, зупинятися, здавати назад, розганятися по власній колії і знову вперед. Але якщо зрозуміло, що пробиватися вперед важче, ніж задкувати по своїй колії назад – задкуйте. І шукайте іншу дорогу.

Викопуйтесь. Якщо ведучі колеса закопалися так, що машина майже лежить порогами на грунті, штовхати та задкувати немає сенсу. Прокопайте перед усіма чотирма колесами доріжки довжиною 0,5 – 1,0 м і набирайте ними розгін для виїзду, можна знов-таки “в розкачку”, з помічниками і без.

Ліфтуйтеся-1. Прокопати доріжки вдається не завжди. Тоді треба підняти ведучі колеса у виритих ними лунках. По-перше, можна спробувати встромити під них дошки або гілки і, увімкнувши передачу, пробувати наїхати на них.

Коли колесо, буксуючи, закопується (або вже закопалося) у мокрий грунт, треба перш за все вивести його з виритих ним лунок.

Ліфтуйтеся-2. По-друге, колеса можна виважити домкратом (підклавши під нього на землю шматок дошки або гілки) і тоді вже засунути під колесо приготовані гілки, каміння тощо. Рушайте максимально плавно, щоб не виштовхнути ваш імпровізований “подіум” з-під коліс раніше, ніж вони виїдуть на неглибоку частину колії.

Йдіть за трактором. Якщо ви втомилися піднімати колеса або у вас немає для цього інструментів та матеріалів, шукайте буксир. Це має бути як мінімум або важка і потужна вантажівка, або позашляховик з серйозною трансмісією 4х4.

Маємо попередити, що наявність доброго тягача не означає кінець ваших клопотів. Якщо ваше авто сидить глибоко і надійно, тягач може просто обірвати трос або буксирний гак на вашій машині. Просіть водія тягача бути обережним, а іноді не завадить прорити перед колесами ті самі доріжки, що машина легше вийшла на неглибоку частину колії.

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Трактор – найкращий вид буксиру, але тракториста варто попередити, щоб він тягнув машину по багнюці і рівчакам без ривків.

Особливі поради

Не можемо не згадати кілька нюансів, які допоможуть вам вийти з неприємної ситуації.

Вирівняйте передні колеса. Під час спробу виїхати із брудної пастки передні колеса мають стояти прямо. До речі, і засісти у вас буде менше шансів, якщо у багні не вивертати колеса на великий кут.

Пройдіть маршрут вперед пішки. Перед тим, як розпочати боротьбу за визволення машини, не полінуйтеся пройти пішки вперед і оцінити перспективу маршруту попереду.

Спустіть колеса. Спущені до 1,0 – 0,8 бар шини полегшують роботу коліс на слабкому грунті. Коли колеса глибоко закопалися в лунках, це не має особливого сенсу, але має ефект, коли машина рухається у колії.

Ланцюги. Щоб не буксувати у глибокій колії, зробіть імпровізовані ланцюги для коліс. Часто машина буксує через те, що дорожній протектор забився землею. Якщо в дисках коліс є отвори, через них можна обмотати шини мотузкою або непотрібним ганчір’ям, імітуючи високі ґрунтозачіпки.

Добре мати у багажнику спеціальні протибуксувальні пластикові браслети. На крайній випадок підійдуть великі пластикові хомути (так звані стяжки) або мотузка.

Рекомендація Авто24

Якщо вам доводиться часто мандрувати Україною, і не лише асфальтом, знайдіть у багажнику чи під сидінням закуток бодай для мінімального позашляхового комплекту. Він може знадобитися незалежно від того, кросовер у вас чи банальний міський хетчбек. Міцна лопатка з “функцією” рубання невеликих гілок, довгий трос, відрізок товстої дошки та щільні рукавички – таким має бути базовий набір. Звісно, краще заздалегідь потренуватися у його використанні.

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