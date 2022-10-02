Такое может случиться с каждым: засадить машину по самый бампер можно даже в собственном дворе или на соседней парковке – если осень дождливая и бдительность изменила водителю. Как выбираться из грязи самостоятельно?

Конечно, для многих из нас в таком случае самое простое – сбегать за трактором или привлечь помощь в виде компании крепких мужчин. Но это не всегда реально физически, и не всегда допустимо морально: сам засадил машину – сам и выберусь. Ну что ж, стремление к самостоятельности можно только поощрять.

Чаще всего застревают в грязи машины, которые по той или иной причине попали не в свою стихию.

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Если машина застряла в грязи

Алгоритм действий может отличаться в зависимости от модели авто и консистенции грязи, но самое важное в таких советах – уловить главную линию борьбы. Итак, если машина в грязи потеряла скорость и остановилась:

Немедленно прекращайте давить газ. Чем дольше вы будете буксовать на месте, тем труднее будет освобождать машину. Выключайте передачу и выходите из машины (или отправляйте кого-нибудь из экипажа) для оценки ситуации.

Попробуйте заднюю. Если ведущие колеса не успели зарыться глубоко, попробуйте сдать назад по своей колее хотя бы на полметра-метр. Когда такое получится – это уже большой успех.

Толкайте. Если у вас не выходит сдать задом, а машина все еще сидит неглубоко, пассажиры могут вытолкать ее, как назад, так и вперед – естественно, мотором тоже нужно помогать. Отпуская сцепление, вы должны поймать один ритм с пассажирами, устроив "раскачку": и - раз!, и - два!.. Как только начинается буксование, сцепление нужно нажимать, а на "автомате" просто сбрасывайте газ.

На мокрой грунтовой дороге важно не упустить начало буксования: колеса могут глубоко зарыться, и вытащить машину станет труднее в разы.

Определяйте стратегию. Если можно набрать разгон по собственной колее, а грязный участок спереди не слишком длинный и не слишком глубокий, попробуйте штурмовать его. Этот эффективный способ можно использовать многократно: ехать вперед до начала буксования, останавливаться, сдавать назад, разгоняться по собственному следу и снова вперед. Но если понятно, что пробиваться вперед труднее, чем сдавать по своей колее назад – здавайте. И ищите другую дорогу.

Откапывайтесь. Если ведущие колеса зарылись так, что машина почти лежит порогами на грунте, толкать и пытаться сдвинуться с места нет смысла. Прокопайте перед всеми четырьмя колесами дорожки длиной 0,5 – 1,0 м и набирайте по ним разгон для выезда, можно опять-таки “в раскачку”, с помощниками и без.

Лифтуйтесь-1. Прокопать дорожки удается не всегда. Тогда нужно поднять ведущие колеса в вырытых ими лунках. Во-первых, можно попытаться затолкать под них доски или ветки и, включив передачу, пытаться наехать на них.

Когда колесо, буксуя, зарывается (или уже зарылось) в мокрую почву, надо прежде всего вывести его из вырытых им лунок.

Лифтуйтесь-2. Во-вторых, колеса можно вывесить домкратом (подложив под него на землю кусок доски или ветки) и тогда уже засунуть под протектор приготовленные ветки, камни и т.п. Трогайтесь максимально плавно, чтобы не вытолкнуть ваш импровизированный "подиум" из под колес раньше, чем они выедут на неглубокую часть колеи.

Идите за трактором. Если вы устали поднимать колеса или у вас нет для этого инструментов и материалов, ищите буксир. Это должен быть как минимум либо тяжелый и мощный грузовик, либо внедорожник с серьезной трансмиссией 4х4.

Должны предупредить, что наличие хорошего тягача не означает конец ваших хлопот. Если ваше авто сидит глубоко и надежно, тягач может просто оборвать трос или буксирный крюк на вашей машине. Просите водителя тягача быть осторожным, а иногда не помешает прорыть перед колесами те же дорожки, что машина легче вышла на неглубокую часть колеи.

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Трактор – самый лучший вид буксира, но тракториста следует предупредить, чтобы он тянул машину по грязи и ручьям без рывков.

Особые советы

Не можем не упомянуть несколько нюансов, которые помогут вам выйти из неприятной ситуации.

Выровняйте передние колеса. При попытке выехать из грязевой ловушки передние колеса должны стоять прямо. Кстати, и засесть у вас будет меньше шансов, если в грязи не выворачивать колеса на большой угол.

Пройдите маршрут вперед пешком. Перед тем, как начать борьбу за освобождение машины, не поленитесь пройти вперед и оценить перспективу маршрута впереди.

Спустите колеса. Спущенные до 1,0 – 0,8 бар шины облегчают работу колес на слабом грунте. Когда колеса глубоко зарылись в лунках, это не имеет особого смысла, но имеет эффект, когда машина двигается в колее.

Цепи. Чтобы не буксовать в глубоких колеях, сделайте импровизированные цепи для колес. Часто машина буксует из-за того, что мелкий дорожный протектор забился мокрым грунтом. Если в дисках колес есть отверстия, через них можно обмотать шины веревкой или ненужной ветошью, имитируя высокие грунтозацепы.

Хорошо иметь в багажнике специальные противобуксовочные пластиковые браслеты. На крайний случай подойдут большие пластиковые хомуты (так называемые стяжки) или веревка.

Рекомендация Авто24

Если вам приходится часто путешествовать по Украине, и не только по асфальту, найдите в багажнике или под сиденьем уголок хотя бы для минимального внедорожного комплекта. Он может понадобиться вне зависимости от того, кроссовер у вас или банальный городской хэтчбек. Прочная лопатка с "функцией" рубки небольших веток, длинный трос, отрезок толстой доски и плотные перчатки – таким должен быть базовый набор. Естественно, лучше заблаговременно потренироваться в его использовании.

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