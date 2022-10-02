Такое может случиться с каждым: засадить машину по самый бампер можно даже в собственном дворе или на соседней парковке – если осень дождливая и бдительность изменила водителю. Как выбираться из грязи самостоятельно?
Конечно, для многих из нас в таком случае самое простое – сбегать за трактором или привлечь помощь в виде компании крепких мужчин. Но это не всегда реально физически, и не всегда допустимо морально: сам засадил машину – сам и выберусь. Ну что ж, стремление к самостоятельности можно только поощрять.
Чаще всего застревают в грязи машины, которые по той или иной причине попали не в свою стихию.
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Если машина застряла в грязи
Алгоритм действий может отличаться в зависимости от модели авто и консистенции грязи, но самое важное в таких советах – уловить главную линию борьбы. Итак, если машина в грязи потеряла скорость и остановилась:
- Немедленно прекращайте давить газ. Чем дольше вы будете буксовать на месте, тем труднее будет освобождать машину. Выключайте передачу и выходите из машины (или отправляйте кого-нибудь из экипажа) для оценки ситуации.
- Попробуйте заднюю. Если ведущие колеса не успели зарыться глубоко, попробуйте сдать назад по своей колее хотя бы на полметра-метр. Когда такое получится – это уже большой успех.
- Толкайте. Если у вас не выходит сдать задом, а машина все еще сидит неглубоко, пассажиры могут вытолкать ее, как назад, так и вперед – естественно, мотором тоже нужно помогать. Отпуская сцепление, вы должны поймать один ритм с пассажирами, устроив "раскачку": и - раз!, и - два!.. Как только начинается буксование, сцепление нужно нажимать, а на "автомате" просто сбрасывайте газ.
На мокрой грунтовой дороге важно не упустить начало буксования: колеса могут глубоко зарыться, и вытащить машину станет труднее в разы.
- Определяйте стратегию. Если можно набрать разгон по собственной колее, а грязный участок спереди не слишком длинный и не слишком глубокий, попробуйте штурмовать его. Этот эффективный способ можно использовать многократно: ехать вперед до начала буксования, останавливаться, сдавать назад, разгоняться по собственному следу и снова вперед. Но если понятно, что пробиваться вперед труднее, чем сдавать по своей колее назад – здавайте. И ищите другую дорогу.
- Откапывайтесь. Если ведущие колеса зарылись так, что машина почти лежит порогами на грунте, толкать и пытаться сдвинуться с места нет смысла. Прокопайте перед всеми четырьмя колесами дорожки длиной 0,5 – 1,0 м и набирайте по ним разгон для выезда, можно опять-таки “в раскачку”, с помощниками и без.
- Лифтуйтесь-1. Прокопать дорожки удается не всегда. Тогда нужно поднять ведущие колеса в вырытых ими лунках. Во-первых, можно попытаться затолкать под них доски или ветки и, включив передачу, пытаться наехать на них.
Когда колесо, буксуя, зарывается (или уже зарылось) в мокрую почву, надо прежде всего вывести его из вырытых им лунок.
- Лифтуйтесь-2. Во-вторых, колеса можно вывесить домкратом (подложив под него на землю кусок доски или ветки) и тогда уже засунуть под протектор приготовленные ветки, камни и т.п. Трогайтесь максимально плавно, чтобы не вытолкнуть ваш импровизированный "подиум" из под колес раньше, чем они выедут на неглубокую часть колеи.
- Идите за трактором. Если вы устали поднимать колеса или у вас нет для этого инструментов и материалов, ищите буксир. Это должен быть как минимум либо тяжелый и мощный грузовик, либо внедорожник с серьезной трансмиссией 4х4.
Должны предупредить, что наличие хорошего тягача не означает конец ваших хлопот. Если ваше авто сидит глубоко и надежно, тягач может просто оборвать трос или буксирный крюк на вашей машине. Просите водителя тягача быть осторожным, а иногда не помешает прорыть перед колесами те же дорожки, что машина легче вышла на неглубокую часть колеи.
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Трактор – самый лучший вид буксира, но тракториста следует предупредить, чтобы он тянул машину по грязи и ручьям без рывков.
Особые советы
Не можем не упомянуть несколько нюансов, которые помогут вам выйти из неприятной ситуации.
- Выровняйте передние колеса. При попытке выехать из грязевой ловушки передние колеса должны стоять прямо. Кстати, и засесть у вас будет меньше шансов, если в грязи не выворачивать колеса на большой угол.
- Пройдите маршрут вперед пешком. Перед тем, как начать борьбу за освобождение машины, не поленитесь пройти вперед и оценить перспективу маршрута впереди.
- Спустите колеса. Спущенные до 1,0 – 0,8 бар шины облегчают работу колес на слабом грунте. Когда колеса глубоко зарылись в лунках, это не имеет особого смысла, но имеет эффект, когда машина двигается в колее.
- Цепи. Чтобы не буксовать в глубоких колеях, сделайте импровизированные цепи для колес. Часто машина буксует из-за того, что мелкий дорожный протектор забился мокрым грунтом. Если в дисках колес есть отверстия, через них можно обмотать шины веревкой или ненужной ветошью, имитируя высокие грунтозацепы.
Хорошо иметь в багажнике специальные противобуксовочные пластиковые браслеты. На крайний случай подойдут большие пластиковые хомуты (так называемые стяжки) или веревка.
Рекомендация Авто24
Если вам приходится часто путешествовать по Украине, и не только по асфальту, найдите в багажнике или под сиденьем уголок хотя бы для минимального внедорожного комплекта. Он может понадобиться вне зависимости от того, кроссовер у вас или банальный городской хэтчбек. Прочная лопатка с "функцией" рубки небольших веток, длинный трос, отрезок толстой доски и плотные перчатки – таким должен быть базовый набор. Естественно, лучше заблаговременно потренироваться в его использовании.
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