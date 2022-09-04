Світломаскування, повітряні тривоги, комендантська година та інші прояви воєнного часу зробили наші села, міста та дороги геть темними. Тому так важливо мати під рукою зручний ліхтар для місцевого освітлення. Ось тільки слово "зручний" кожен розуміє по-своєму.

Розмаїття ліхтарів та ліхтариків сьогодні просто неймовірне. Тож на конкретний тип та ціновий сегмент при виборі впливає те, як ви збираєтеся використовувати свій світловий прилад – наскільки часто, що освітлювати та де зберігати.

У більшості автомобілістів черговий ліхтарик працює не лише біля машини, а в різних побутових ситуаціях.

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Джерело енергії

Певно, це принциповий параметр, хоча завдяки сучасним технологіям користувач може позбутися одвічної проблеми автономних ліхтарів – непередбачуваної потреби у заміні батарейок.

Батарейки . Дорогі типи (лужні) забезпечують тривале зберігання та тривалий термін використання ліхтаря. Мінуси – або висока ціна, або короткий термін життя (навіть “у стані спокою”), скорочення життя від морозу та спеки. Плюси – коли батарейки сіли, їх можна миттєво замінити свіжими.

Акумулятор . Не потрібно щоразу купувати нові, але потрібно бодай годину-дві на підзарядження. На щастя, в машині зазвичай для цього є розетка.

Конденсатор . Відносна рідкість. Величезний плюс у тому, що на відміну від батарейок та акумуляторів, конденсатор не втрачає характеристики від холодів та літньої спеки. Але цей накопичувач енергії не тримає заряд довго, тому використовується він лише в ліхтарях з вмонтованим генератором (динамо).

Динамо. Дуже зручний для автомобіля варіант: навіть якщо ліхтариком не користувалися кілька років, після хвилини обертання ручки (або відразу після натисків важеля) такий ліхтарик дасть світло. Мінуси зрозумілі: для тривалого світла генератор потрібно час від часу розкручувати.

Ідеальний варіант: ліхтарик з акумулятором, закріплений через роз’єм у бардачку або багажнику. Де він постійно заряджається і освітлює машину, а при потребі може бути знятий. Але це опція лише у кількох брендів.

Світло

На цей параметр мало хто звертає увагу, але з розвитком LED-технологій тут можна отримати додаткові зручності. Зважте на те, що деякі світлодіодні ліхтарі можуть виявитися для вас занадто яскравими або занадто далекобійними. Адже суперпотужне світло, яке дають сьогодні деякі навіть невеликі ліхтарики, буде засліплювати ваших друзів і даремно витрачати енергію батареї.

Промінь. Підходить для освітлення простору, пошуку предметів на місцевості та у великих приміщеннях. Мінус – не завжди зручно і раціонально освітлювати приміщення. Особливо коли йдеться про великі ліхтарі з вузьким потужним променем, схожим на випромінювання автомобільного прожектора-шукача.

Підходить для освітлення простору, пошуку предметів на місцевості та у великих приміщеннях. Мінус – не завжди зручно і раціонально освітлювати приміщення. Особливо коли йдеться про великі ліхтарі з вузьким потужним променем, схожим на випромінювання автомобільного прожектора-шукача. Пляма (широкий промінь ). Більше підходить для освітлення невеликих просторів: намета, салону авто, кімнати або ж – місця ремонту. Можливо, є сенс пошукати комбінований ліхтар, з можливістю обирати між режимами “промінь” та “плафон”.

). Більше підходить для освітлення невеликих просторів: намета, салону авто, кімнати або ж – місця ремонту. Можливо, є сенс пошукати комбінований ліхтар, з можливістю обирати між режимами “промінь” та “плафон”. Плафон. Зазвичай це не окремий ліхтарик, а додатковий випромінювач у комбінованому ліхтарі. Він не споживає багато енергії, але дає м’яке розсіяне світло з широким кутом. Такий добре повішати у наметі, на гілці дерева, під стелею фургона тощо – для освітлення місця, де доводиться виконувати якісь дії.

Ліхтарик з генератором добре підходить для постійного зберігання в автомобілі. Модель на останньому фото також має сонячну батарею.

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Форм-фактор

Перед придбанням ліхтарика для автомобіля треба подумати про місце в машині, де він буде “приписаний”. Щоб підібрати його габарити під розміри бардачка або, скажімо, кишені в оббивці дверей.

Циліндр . Класична форма, претензій до якої немає – хіба що треба бути обережно з довжиною, через яку ліхтар може не поміститися у відведене йому місце.

Налобний. Важливо, що такий формат звільняє руки людини і дозволяє постійно тримати промінь світла у зоні, куди вона дивиться. Мінус – налобний ліхтар засліплює співрозмовників того, хто тримає його на голові. Якщо ліхтар купується саме для використання при роботі, зверніть увагу, наскільки яскраву і рівну пляму світла він дає: вузький і надто яскравий промінь тут не потрібен.

Нестандарт. У продажі нечасто, але трапляються ліхтарики з корпусом, який дає додаткові функції: з підставкою для розташування на столі або даху машини, з відкидною частиною для спрямування світла в потрібному напрямку, або навіть з вмонтованим ножем для перерізання ременів безпеки при ліквідації наслідків ДТП. Корисні опції – магніти для фіксації на металевих поверхнях, гачки для підвішування.

Подібні легкі моделі з магнітним кріпленням та гачком часто називають інспекційними. При їхньому світлі зручно шукати несправність та робити дрібний ремонт.

Рекомендація Авто24

Певно, для когось ця порада здаватиметься смішною, але все ж таки: шановні, не заощаджуйте гроші на батарейках! Принаймні, не купуйте найдешевших, навіть якщо ви не плануєте часто використовувати цей ліхтарик. Ми не кажемо, що треба неодмінно купувати преміальні лужні елементи, але ж бюджетні батарейки погано переносять спеку, мороз та тривале зберігання – все те, що властиво для ліхтарика, який катається у бардачку автомобіля. Одне слово, вони можуть “сісти” у будь-який момент. І так само несподівано вони можуть “заплакати” електролітом, спровокувавши корозію та вихід з ладу металевих деталей ліхтаря.

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