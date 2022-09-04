Светомаскировка, воздушные тревоги, комендантский час и другие проявления военного времени сделали наши села, города и дороги в ночное время совсем темными. Поэтому так важно иметь под рукой удобный фонарь для местного освещения. Вот только слово удобно каждый понимает по-своему.

Разнообразие фонарей и фонариков сегодня просто невероятно. Поэтому на конкретный тип и ценовой сегмент при выборе влияет то, как вы собираетесь использовать свой световой прибор – насколько часто включать его и где хранить.

У большинства автомобилистов дежурный фонарик работает не только у машины, а и в разных бытовых ситуациях.

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Источник энергии

Наверное, это принципиальный параметр, хотя благодаря современным технологиям пользователь может избавиться от извечной проблемы автономных фонарей – неожиданная потребность в замене батареек.

Батарейки. Дорогие типы (щелочные) обеспечивают длительное хранение и длительный срок использования. Минусы – либо высокая цена, либо короткий срок жизни (даже "в состоянии покоя"), сокращение ресурса от мороза и жары. Плюсы – когда батарейки сели, их можно почти мгновенно заменить свежими.

Аккумулятор. Не нужно каждый раз покупать новые элементы, но нужно хотя бы час-два на подзарядку. К счастью, в машине обычно для этого есть розетка.

Конденсатор . Относительная редкость. Огромный плюс в том, что в отличие от батареек и аккумуляторов конденсатор не теряет характеристики от холодов и летнего зноя. Но этот накопитель энергии не держит заряд долго, поэтому используется только в фонарях со встроенным генератором (динамо).

Динамо. Очень удобный для автомобиля вариант: даже если фонариком не пользовались несколько лет, после минуты вращения ручки (или сразу после нажатия рычага) такой фонарик даст свет. Минусы понятны: для получения продолжительного свечения генератор нужно время от времени раскручивать.

Идеальный вариант: съемный фонарик с аккумулятором, закрепляемый через разъем в бардачке или багажнике. Где он постоянно заряжается и освещает машину. Но это дорогая опция всего нескольких марок.

Тип луча

На этот параметр немногие обращают внимание, но с развитием LED-технологий здесь можно получить дополнительные удобства. Учтите, некоторые светодиодные фонари могут оказаться для вас слишком яркими или слишком дальнобойными. Ведь супермощный свет, который дают сегодня некоторые даже небольшие фонарики, будет ослеплять ваших друзей и зря тратить энергию батареи.

Луч. Подходит для освещения пространства, поиска предметов на местности и в больших помещениях. Минус – не всегда удобно и рационально освещать небольшое помещение. Особенно когда речь идет о больших фонарях с узким мощным лучом, похожим на излучение автомобильного прожектора-искателя.

Подходит для освещения пространства, поиска предметов на местности и в больших помещениях. Минус – не всегда удобно и рационально освещать небольшое помещение. Особенно когда речь идет о больших фонарях с узким мощным лучом, похожим на излучение автомобильного прожектора-искателя. Пятно (широкий луч). Больше подходит для освещения небольших пространств: палатки, салона авто, комнаты или места ремонта. Возможно, есть смысл поискать комбинированный фонарь, с возможностью выбирать между режимами “луч” и “плафон”.

Больше подходит для освещения небольших пространств: палатки, салона авто, комнаты или места ремонта. Возможно, есть смысл поискать комбинированный фонарь, с возможностью выбирать между режимами “луч” и “плафон”. Плафон. Обычно это не отдельный фонарик, а дополнительный излучатель в комбинированном фонаре. Он не потребляет много энергии, но дает мягкий рассеянный свет с широким углом. Такой хорошо повесить в палатке, на ветке дерева, под потолком фургона и т.д. – для освещения места, где приходится выполнять какие-то действия.

Фонарик с генератором хорошо подходит для постоянного хранения в автомобиле. Модель на последнем фото также имеет солнечную батарею.

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Форм-фактор

Перед покупкой фонарика для автомобиля нужно подумать о месте в машине, где он будет "приписан". Чтобы подобрать габариты прибора под размеры бардачка или, скажем, кармана в обивке двери.

Цилиндр. Классическая форма, претензий к которой нет – разве что нужно быть осторожно с длиной, из-за которой фонарь может не уместиться в отведенное ему место.

Налобный. Важно, что такой формат освобождает руки человека и позволяет постоянно держать луч света в зоне, куда он смотрит. Минус – налобный фонарь ослепляет собеседников держащего его на голове. Если фонарь покупается именно для использования при работе, обратите внимание, насколько яркое и ровное пятно света он дает: узкий и слишком яркий луч здесь не нужен.

Нестандартные. В продаже нечасто, но встречаются фонарики с корпусом, дающим дополнительные функции: с подставкой для расположения на столе или крыше машины, с откидной частью для направления света в нужном направлении, или даже с вмонтированным ножом для перерезания ремней безопасности при ликвидации последствий ДТП. Полезные опции – магниты для фиксации на металлических поверхностях, крючки для подвешивания.

Подобные легкие модели с магнитом для крепления и крючком часто называют инспекционными. При их свете удобно искать неисправность и производить мелкий ремонт.

Рекомендация Авто24

Наверное, для кого этот совет будет казаться смешным, но все же: уважаемые, не экономьте деньги на батарейках! По крайней мере, не покупайте самых дешевых, даже если вы не планируете часто использовать этот фонарик. Мы не говорим, что надо обязательно покупать премиальные щелочные элементы, но бюджетные батарейки плохо переносят жару, мороз и длительное хранение – все то, что свойственно фонарику, который катается в бардачке автомобиля. Словом, они могут "сесть" в любой момент. И так же неожиданно они могут “заплакать” электролитом, спровоцировав коррозию и выход из строя металлических деталей фонаря.

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