За наявності $15 - 20 вибір нових авто досить широкий: можна підібрати собі бюджетник майже будь-якого класу – від мінімалістичного електромобіля Dongfeng EXD-1 Pro до відносно солідного кросовера MG HS, нехай і в мінімальній комплектації з дилерською знижкою.

Наразі нове авто шукати можна, якщо на рахунку є як мінімум $15-20 тис. Та й за ці кошти пропозицій значно менше, ніж раніше. Тож, що наразі можна купити до $20 тисяч? Експерти AUTO-Consulting проаналізували ринок бюджетного сегменту.

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Dongfeng ЕХ-1 Pro – найдоступніший електромобіль в Україні пропонують за $14 тис. (512 тис. грн).

Dongfeng ЕХ-1 Pro – субкомпактний кросовер з кліренсом 150 мм і тяговою батареєю на 27,2 kWh. Потужність електродвигуна 45 кінських сил, прискорюється до 50 км за 6 секунд. Заявлений пробіг на одному заряді по циклу NEDC – 331 кілометр. На борту сучасне мультимедіа на базі Android з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, камера заднього виду, кондиціонер, фронтальні подушки безпеки, електричні склопідіймачі і кріплення для дитячих автокрісел Isofix.

Fiat Fiorino Combi – єдиний в рейтингу п'ятимісний легкий комерційний автомобіль доступний з бензиновим і дизельним двигунами. Прайс стартує від $17,5 тис. (640 900 грн).

Початкова бензинова версія з двигуном об'ємом 1,4 літра (77 к.с.) коштує 640 900 грн. Машина турецької збірки оснащується чотирма подушками безпеки, дитячими замками Isofix, двірником і обігрівом заднього скла, кондиціонером, кермовою колонкою з регулюванням по висоті, парою задніх зсувних дверей, кватирками в задніх дверях та ін. Ціни на автомобіль з 75-сильним турбодизелем об'ємом 1,3 літра стартують з позначки в 657 900 грн.

Седан С-класу MG5 пропонується за $15,2 тис. (556 358 грн) в початковій комплектації STD

MG5 приводиться в рух півторалітровим бензиновим двигуном потужністю 114 к.с. Роль трансмісії виконує 5-ступенева "механіка". Вже в базовому рівні оснащення присутні кріплення ISOFIX, сигналізація, передні подушки безпеки, камера заднього виду, задній парктронік, кондиціонер, безключовий доступ, мультимедіа з 8-дюймовим дисплеєм і підтримкою Apple CarPlay / Android Auto, шкіряне обплетення керма та ін. Але ціна авто з варіатором – за 650 732 грн.

Hyundai i10 коштує від $15,5 тис. (567 000 грн).

Hyundai i10 – компактний міський хетчбек А-класу оснащується на вибір одним з двох бензинових атмосферних моторів сімейства Kappa – об'ємом 1,0, або 1,2 літра і потужністю 67 і 84 к.с. відповідно. Початкова модель з 5-ступеневою механічною коробкою передач коштує 567 000 грн. Потужніша версія йде лише в парі з 5-ступеневим “автоматом” в кращій комплектації Comfort за 646 200 грн.

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Але й у базовому виконанні Active автомобілісти виявлять дві подушки безпеки, кріплення ISOFIX, кондиціонер, регулювання керма по висоті, передні електросклопідйомники, датчик світла та ін. В середньому виконанні Comfort також додаються асистент при старті в гору, ліфт водійського крісла, мультимедіа з 8-дюймовим екраном і підтримкою Apple CarPlay/Android Auto, управління аудіо на кермі.

Citroen C3 – міський хетчбек В-класу в базовому виконанні з двигуном 1.2 Pure Tech 82 коштує $16 тис. (585 600 грн).

У списку стандартного оснащення автомобілісти виявлять систему допомоги при старті в гору, круїз-контроль, кріплення крісел ISOFIX, шість подушок безпеки, систему зчитування дорожніх знаків та утримання в смузі, кондиціонер, електропакет дзеркал, аудіосистему з Bluetooth і USB, систему контролю тиску в шинах та ін. В лінійці також присутній 110-сильний турбомотор з 6-ст. АКП, але доступний він тільки для авто у версії Shine. Ціна такої машини – як мінімум 769 800 грн.

Chevrolet Cobalt раніше був відомий на українському ринку, як Ravon R4. За нього зараз просять як мінімум $17,4 тис. (636 500 грн).

Бюджетний седан виробляється в Узбекистані на підприємстві General Motors. Машина оснащується одним бензиновим 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с. У початковому виконанні седан оснащується 5-ступеневою механічною коробкою передач, але за доплату в 35 200 грн доступна також і автоматична трансмісія на шість передач, ще й в кращій комплектації LT.

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Базова комплектація LS з двома подушками безпеки, аудіосистемою з Bluetooth, регулюванням керма по висоті, обігрівом заднього скла та іншими функціями обійдеться в 636 500 грн. Найбагатша версія LTZ коштує 683 500 грн і в ній також присутні кондиціонер, обігрів передніх крісел, електросклопідйомники, обігрів дзеркал та ін.

Інші цікаві пропозиції експерти відобразили у таблиці. Отже, можна приблизно уявити, на який авто можна розраховувати і за яку вартість.

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