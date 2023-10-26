При наличии $15 - 20 тысяч выбор достаточно широк, можно подобрать себе бюджетник почти любого класса – от минималистического электромобиля Dongfeng EXD-1 Pro до относительно солидного кроссовера MG HS, пусть и в минимальной комплектации с дилерской скидкой.

Теперь новый автомобиль можно искать, если на счету есть как минимум $15-20 тыс. Да и за эти средства предложений значительно меньше, чем раньше. Так что сейчас можно купить до $20 тысяч? Эксперты AUTO-Consulting проанализировали рынок бюджетного сегмента.

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Dongfeng ЭХ-1 Pro – самый доступный электромобиль в Украине предлагает за $14 тыс. (512 тыс. грн).

Dongfeng ЭХ-1 Pro – субкомпактный кроссовер с клиренсом 150 мм и тяговой батареей на 27,2 kWh. Мощность электродвигателя 45 лошадиных сил ускоряется до 50 км за 6 секунд. Заявленный пробег на одном заряде по циклу NEDC – 331 км. На борту современное мультимедиа на базе Android с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камера заднего вида, кондиционер, передние подушки безопасности, электрические стеклоподъемники и крепления для детских автокресел Isofix.

Fiat Fiorino Combi – единственный в рейтинге пятиместный легкий коммерческий автомобиль, доступный с бензиновым и дизельным двигателями. Прайс стартует от $17,5 тыс. ( 640 900 грн).

Начальная бензиновая версия с двигателем объемом 1,4 литра (77 л.с.) стоит 640 900 грн. Машина турецкой сборки оснащается четырьмя подушками безопасности, детскими замками Isofix, дворником и обогревом заднего стекла, кондиционером, рулевой колонкой с регулировкой по высоте, парой задней сдвижной двери, форточками в задней двери и т.д. Цены на автомобиль с 75-сильным турбодизелем объемом 1,3 литра стартуют с отметки в 657 900 грн.

Седан С-класса MG5 предлагается за $15,2 тыс. (556 358 грн) в начальной комплектации STD

MG5 приводится в движение полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. Роль трансмиссии выполняет 5-ступенчатая "механика". Уже в базовом уровне оснащения присутствуют крепления ISOFIX, сигнализация, передние подушки безопасности, камера заднего вида, задний парктроник, кондиционер, бесключевой доступ, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, кожаная оплетка руля и т.д. Но цена авто с вариатором – за 650732 грн.

Hyundai i10 стоит от $15,5 тыс. (567 тысяч грн).

Hyundai i10 – компактный городской хэтчбек А-класса оснащается по выбору одним из двух бензиновых атмосферных моторов семейства Kappa – объемом 1,0, или 1,2 литра и мощностью 67 и 84 л.с. в соответствии. Начальная модель с 5-ступенчатой механической коробкой стоит 567 000 грн. Более мощная версия идет только в паре с 5-ступенчатым "автоматом" в лучшей комплектации Comfort за 646 200 грн.

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Но и в базовом исполнении Active автомобилисты обнаружат две подушки безопасности, крепление ISOFIX, кондиционер, регулировку руля по высоте, передние электростеклоподъемники, датчик света и т.д. В среднем исполнении Comfort также добавляются помощник при старте в гору, лифт водительского кресла, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, управление аудио на руле.

Citroen C3 – городской хэтчбек В-класса в базовом исполнении с двигателем 1.2 Pure Tech 82 стоит $16 тыс. (585600 грн).

В списке стандартной оснастки автомобилисты обнаружат систему помощи при старте в гору, круиз-контроль, крепление кресел ISOFIX, шесть подушек безопасности, систему считывания дорожных знаков и удержание в полосе, кондиционер, электропакет зеркал, аудиосистему с Bluetooth и USB, систему контроля давления в шинах и др. В линейке также присутствует 110-сильный турбомотор из 6-ст. АКП, но доступен он только для авто в версии Shine. Цена такой машины – как минимум 769800 грн.

Chevrolet Cobalt ранее был известен на украинском рынке как Ravon R4. За него сейчас просят как минимум $17,4 тыс. (636500 грн).

Бюджетный автомобиль производится в Узбекистане на предприятии General Motors. Машина оснащается одним бензиновым 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. В первоначальном исполнении седан оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач, но за доплату в 35 200 грн. доступна также и автоматическая трансмиссия на шесть передач, еще и в лучшей комплектации LT.

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Базовая комплектация LS с двумя подушками безопасности, аудиосистемой с Bluetooth, регулировкой руля по высоте, обогревом заднего стекла и другими функциями обойдется в 636 500 грн. Богатейшая версия LTZ стоит 683 500 грн и в ней также присутствуют кондиционер, обогрев передних кресел, электростеклоподъемники, обогрев зеркал и проч.

Другие интересные предложения эксперты отразили в таблице. Итак, можно примерно представить, на какой автомобиль можно рассчитывать и за какую стоимость.

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