Бюджетні організації закупатимуть транспорт, локалізація виробництва якого не менше 25%

Нова норма про відсоток локалізації почне працювати відповідно до закону про локалізацію, що спрямований на розвиток національного виробництва. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свириденко.

Це зобов’язує державні органи, держкомпанії та громади вже купувати лише ту техніку, в якій українська складова комплектування становить не менше чверті. Подібна норма, але з іншими частками локалізації введена усіма провідними країнами.

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"У США та ЄС проникнення імпорту в публічні закупівлі становить лише близько 5%, у Туреччині — майже 6%, у Китаї — менш як 5%. Середній показник у світі — близько 7%. В Україні ж ситуація зовсім інша. Частка імпорту в публічних закупівлях становить 38%. Тобто 38% коштів наша держава витрачає на іноземну продукцію, замість того, щоб підтримувати власне виробництво та створювати робочі місця", – зазначає Юлія Свириденко у своєму дописі.

Ця норма має стимулювати українського виробника. За словами Юлії Свириденко, в нинішньому році планується розширити обсяги локалізації локалізацію на інші види продукції, крім тих, як маємо нині. В першу чергу це буде стосуватися міського транспорту, комунальної техніки, залізничного транспорту і продукції енергетичного машинобудування. Також розширення локалізації передбачено на оборонні товари.

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Нагадаємо, торік норма локалізації трималася на рівні 20%. Вона щороку міняється відповідно до змін в законі "Про публічні закупівлі", що набрав чинності у липні 2022 року. Тимчасова норма строком на 10 років застосовується в процедурі закупівлі, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень.

Зростання рівня локалізації по роках:

у 2022 році – 10 відсотків;

у 2023 році – 15 відсотків;

у 2024 році – 20 відсотків;

у 2025 році – 25 відсотків;

у 2026 році – 30 відсотків;

у 2027 році – 35 відсотків;

з 2028 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту - 40 відсотків.

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"Наш сектор безпеки й оборони ми можемо фінансувати виключно коштами, які заробляємо всередині країни. Коштами — які платить бізнес. З кожної гривні, витраченої на українські товари, до 40% повертається назад у бюджет", – додала Юлія Свириденко.