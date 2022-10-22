Здавалося б, дивно у XXI столітті бачити протиугінні пристрої без жодної мікросхеми всередині. Чи справді у наш час мають сенс різного роду механічні блокувальники та стопори? “Авто 24” намагається розібратись.

Усі існуючі охоронні системи і протиугінні засоби розділені на дві великі групи – з електронним керуванням та суто механічні. Але головне, чим відрізняються вони – це, так би мовити, їхні зони відповідальності.

Якщо електронні “сигналки” піднімають тривогу у випадку спроби проникнути всередину машини і перешкоджають запуску двигуна, то механічні в основному блокують органи управління. Кермо, педалі та селектор трансмісії, які намертво зафіксовані на своїх місцях, не дають зловмисникові змоги запустити двигун і навіть відтягнути машину на буксирі.

Механічний блокатор керма, виконаний на сучасному рівні, не піддається зламу або підбору ключа – він не має замкової щілини.

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Варто відразу повідомити, що більшість недорогих стандартних блокаторів досвідчений злочинець може відносно легко відкрити або зламати. Але для цього потрібен інструмент, певні навички, а головне – на це потрібен додатковий час. При тому що саме час, витрачений на подолання всіх “протиугонів”, крадії вважають ключовим фактором ризику.

Блокувальники є кількох типів, і ми про них зараз поговоримо. Почнемо з найпростішого.

“Кочерга” на кермо

Це пристрій, який не дає змоги повернути кермо, і це може бути реалізовано одним з двох способів: або гак “кочерги” чіпляється за одну з педалей, або великий упор впирається в верх торпедо. Пристрій з гаком неначе як більш ефективний, але його важче встановлювати на місце. Механізм другого типу має такий недолік, як більшу громіздку форму, що незручно для зберігання.

Дешеві штанги для керма навряд чи зупинять професійного крадія. Але боротьба з ними відбере зайвий час, чого так бояться злочинці – тож сенс у них є.

Загальний плюс девайсів для керма – їхня видимість. Їх навмисне роблять яскравими на вигляд, щоб зловмисник завчасно бачив пристрій, який створить йому додаткові проблеми. Більшість свідомих крадіїв у такому випадку йдуть шукати інший, більш вразливий автомобіль.

Блокувальник педалей

Цей пристрій застосовують не так часто, але він теж недорогий і має кілька варіацій виконання. По-перше, це може бути простенька планка, яка об’єднує між собою педалі зчеплення і гальм. Ставити і знімати її, щоразу нахиляючись під кермо, доволі незручно, тому розроблена модифікація цього пристрою з довгою ручкою і замком на ній.

Найширший вибір – серед блокувальників педалей. Але користуватися ними незручно, тому вони мало поширені.

Для машин з “автоматами”, де педалей мало та зчіпляти їх незручно, розроблено стопор-підпорку, який обмежує хід педалі вниз.

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Замок на коробку

Найбільш простий у використанні механічний пристрій – блокувальник важеля (селектора) коробки передач. У найкращих системах водієві достатньо повернути ключ у замку, вбудованому в центральну консоль. А у найгіршому випадку потрібно вручну вставити великий штир, витягнути який можна лише після повороту ключа.

Замок важеля коробки передач – найзручніший, найефективніший та найдорожчий. Перші чинники часто переважують останній.

Блокатор трансмісії потребує професійної інсталяції, яка пов’язана з частковим розбиранням облицювання інтер’єра та кваліфікованими слюсарними роботами. Це ще більше підіймає ціну на цей і без того найдорожчий з усіх механічних пристроїв гаджет.

Одночасно замок коробки є найбільш ефективним протиугінним пристроєм – подолати його навіть досвідченому автокрадію непросто.

Переваги та недоліки механічних протиугінних засобів

Плюси Доступна у порівнянні з електронними “сигналками” ціна (крім блокатора КП).

Не потрібна професійна інсталяція (крім блокатора КП)

Другий бар’єр захисту від зазіхань

Відлякування зловмисника зовнішнім виглядом. Мінуси Потрібен час та алгоритм дій для постановки/зняття з охорони.

Не охороняє салон та багажник від крадіжки їхнього вмісту.



Додаткові замки

Варто сказати також про підзабуті вже сьогодні додаткові замки з електромеханічним приводом. На них можна закривати капот двигуна та, наприклад, двері. Оскільки вони не залежать від штатних замків автомобіля і приводу центрального замка, то відкрити ці запори зловмиснику зазвичай не вдається: він просто може не здогадуватися про них. Сьогодні крадіжки деталей з-під капоту трапляються нечасто, а дорогі авто зазвичай мають надійний гараж, тож додаткові засуви популярності не мають.

Додаткові електромеханічні замки дверей та капотів тепер майже не використовують – особливого сенсу витрачати такі кошти вже немає.

Рекомендація “Авто 24”

Приймаючи рішення про придбання блокаторів та інших механічних засобів, врахуйте ту обставину, що вони перешкоджають в першу чергу крадіжку автомобіля. Тому вони мають сенс тільки у тому випадку, якщо є велика загроза крадіжки самої машини, а не вмісту її салону та багажника.

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