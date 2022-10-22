Казалось бы, странно в XXI веке видеть противоугонные устройства без единой микросхемы внутри. Действительно ли в наше время имеют смысл разного рода механические блокираторы и стопоры? "Авто 24" разбирался с этим вопросом.

Все существующие охранные системы и противоугонные средства разделены на две большие группы – с электронным управлением и чисто механические. Но главное, чем отличаются они – это не конструкция, а так сказать, зоны ответственности.

Если электронные сигнализации поднимают тревогу в случае попытки проникнуть внутрь машины и препятствуют запуску двигателя, то механические в основном блокируют органы управления. Руль, педали и селектор трансмиссии, которые намертво зафиксированы на своих местах, не позволяют злоумышленнику запустить двигатель и даже оттянуть машину на буксире.

Механический блокатор руля, выполненный на современном уровне, не поддается взлому или подбору ключа – у него нет замочной скважины.

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Следует сразу сказать, что большинство недорогих стандартных блокираторов опытный угонщик может относительно легко открыть или сломать. Но для этого нужен инструмент, определенные навыки, а главное – на это нужно дополнительное время. При том что именно время, затраченное на преодоление всех “противоугонов”, воры считают ключевым фактором риска.

Блокираторы существуют нескольких типов, и мы о них сейчас поговорим. Начнем с самого простого.

“Кочерга” на руль

Это устройство, которое не позволяет повернуть руль, и это может быть реализовано одним из двух способов: или крюк "кочерги" цепляется за одну из педалей, или длинная штанга упирается в торпедо. Устройство с крюком выглядит более эффективным, но его труднее устанавливать на место. Механизм второго типа имеет такой недостаток как громоздкую форму, что неудобно для хранения.

Дешевые штанги для руля вряд ли остановят профессионального угонщика. Но борьба с ними отнимет лишнее время, чего так боятся преступники – поэтому смысл в “кочерге” есть.

Общий плюс девайсов для руля – заметность. Их намеренно делают яркими с виду, чтобы злоумышленник заранее видел устройство, которое создаст ему дополнительные проблемы. Большинство сознательных воров в таком случае идут искать другой, более уязвимый автомобиль.

Блокиратор педалей

Это устройство применяют не так часто, но оно тоже недорогое и имеет несколько вариаций исполнения. Во-первых, это может быть простенькая планка, объединяющая между собой педали сцепления и тормоза. Ставить и снимать ее, каждый раз наклоняясь под руль, неудобно, поэтому разработана модификация этого устройства с длинной ручкой и замком на ней.

Самый широкий выбор типов – среди блокираторов педалей. Но пользоваться ими неудобно, потому сейчас они мало распространены.

Для машин с “автоматом”, где педалей мало и сцеплять их неудобно, разработан стопор-подпорка, который ограничивает ход педали вниз.

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Замок на коробку

Самое простое в использовании механическое устройство – блокиратор рычага (селектора) коробки передач. В лучших системах водителю достаточно повернуть ключ в замке, встроенном в центральную консоль. Ну а в самом худшем случае нужно вручную вставлять в консоль прочный штырь, вытащить который можно только после поворота ключа.

Замок рычага коробки – самый удобный, самый эффективный и самый дорогой. Первые два фактора часто перевешивают последний.

Блокиратор трансмиссии нуждается в профессиональной инсталляции, которая связана с частичной разборкой облицовки интерьера и квалифицированными слесарными работами. Что еще больше поднимает цену на этот и без того самый дорогой из всех механических устройств гаджет.

Одновременно замок коробки является наиболее эффективным противоугонным устройством – преодолеть его даже опытному автовору не так то просто.

Преимущества и недостатки механических противоугонных средств

Плюсы Доступная по сравнению с электронными “сигналками” цена (кроме блокиратора КП).

Не требуется профессиональная инсталляция (кроме блокиратора КП)

Второй барьер защиты от посягательств

Отпугивание злоумышленника внешним видом. Минусы Требуется время и алгоритм действий для постановки/снятия с охраны.

Не защищает салон и багажник от кражи их содержимого.



Дополнительные замки

Стоит сказать также о подзабытых уже сегодня дополнительных замках с электромеханическим приводом. На них можно закрывать капот двигателя, багажник или двери. Поскольку они не зависят от штатных замков автомобиля и привода центрального замка, то открыть эти запоры злоумышленнику обычно не удается: он может не догадываться о них. Сегодня кражи деталей из-под капота случаются нечасто, а дорогие авто обычно имеют надежный гараж, так что дополнительные запоры популярности не имеют.

Дополнительные электромеханические замки дверей и капотов теперь почти не используют – особого смысла тратить на них деньги уже нет.

Рекомендация “Авто 24”

Принимая решение о приобретении блокираторов и других механических средств, учтите то обстоятельство, что они препятствуют в первую очередь угону автомобиля. Поэтому они имеют смысл только в том случае, если есть большая угроза угона машины, а не кража содержимого ее салона и багажника.

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