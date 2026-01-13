БМП Lynx KF41 вироблятимуть в Україні: наміри підтверджено

Вартість контракту не розголошується, але вона в діапазоні десятків мільйонів євро, фінансується Федеративною Республікою Німеччина. Про це йдеться в офіційному релізі виробника.

Відповідний контракт на постачання БМП було підписано у грудні 2025 року. Рішення про придбання Lynx KF41 було прийнято після ретельних випробувань бойової машини піхоти, що належить до бронетехніки наступного покоління.

…і плюс виробництво в Україні

Бойова машина піхоти Lynx KF41 оснащена двомісною баштою Lance. Налаштування робиться відповідно до вимог конкретної країни. В цьому ж випадку мова йде про Україну.

Наступний крок передбачає закупівлю подальших партій, зокрема виробництво в Україні.

"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам надає. Ми також дякуємо уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України", – зазначив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Машина вміщує трьох членів екіпажу та до восьми солдатів десанту. Фото: Army Recognition

Що це за машина

Сімейство бойових машин Lynx KF41 було розроблено з урахуванням сучасних викликів. Війна в Україні багато підказала, поради, консультації армійських фахівців ЗСУ були враховані в новій розробці.

Нинішня версія Lynx KF41 символізує максимальну модульність. Модель пропонує винятковий потенціал зростання ефективності. Це – потужна силова установка та сучасна технологія захисту.

Водночас Lynx вражає високим рівнем ергономіки екіпажу, що забезпечує ефективну та комфортну експлуатацію навіть під час тривалих місій.

Київ першим поведе машину в бій

Український Lynx KF41 поєднує потужний захист з баштою LANCE 2 (30-мм гармата, опціональні ПТУР), вдосконаленими денними та нічними датчиками, стабілізатором вогню та цифровою інтеграцією для бою піхоти на великій відстані, за будь-якої погоди, під бронею.

Rheinmetall прямо називає їх першими машинами Lynx для Збройних сил, що свідчить про те, що Київ ще масово не використовував KF41. Однак звіти до 2025 року послідовно описували діяльність Lynx в Україні як оцінку та випробування – це були не польові випробування на полігоні, а бойові в умовах реальних фронтових дій.

При цьому керівники Rheinmetall не приховували, що випробування активно проводилися ще до підписання контракту. Паралельно Україна вже накопичила бойовий досвід, використовуючи змішаний західний парк БМП, зокрема американський M2A2 Bradley та німецький Marder, а також варіанти радянських застарілих БМП.

Це створило корисну основу для подальших позитивних змін – Lynx надходить не зі складів резерву й консервації, а прямісінько з цехів заводу-виробника.

З орієнтацією на майбутнє

За словами експертів Army Recognition, порівняно з тим, що зараз має Україна на озброєнні, Lynx належить до того ж сучасного західного класу БМП, що й CV90 та Bradley, але з чітко вираженою філософією модульної конструкції, орієнтованою на майбутнє.

Американські Bradley, якими користується Україна, спирається на 25-мм ракети M242 Bushmaster та TOW та залишається високоефективними в протитанкових засідках та ролях спостереження.

Шведський CV90 забезпечує потужний захист та вогневу міць середнього калібру, що ґрунтуються на десятиліттях доктрини механізованої піхоти, тоді як німецький Marder надав Україні надійну платформу попереднього покоління, побудовану на 20-мм гарматі.

Lynx буде перспективнішою БМП

Звісно, перші п'ять машин самі по собі не змінять оперативний баланс, але вони можуть підтвердити конфігурацію, навчальний конвеєр та концепцію підтримки, адаптовані до потреб України.

Акцент Rheinmetall на подальших замовленнях та потенційному виробництві в Україні підкреслює стратегічну цінність цієї поставки.

У разі масштабування Lynx не лише додасть бойової потужності, але й посилить здатність України підтримувати механізовані сили в умовах виснаження військового часу, перетворивши обмежену початкову партію на основу для довгострокової стійкості сил.