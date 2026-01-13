БМП Lynx KF41 будут производить в Украине: намерения подтверждены

Стоимость контракта не разглашается, но она в среднем двузначном диапазоне миллионов евро, финансируется Федеративной Республикой Германия. Об этом говорится в официальном релизе производителя.

Соответствующий контракт на поставку БМП этой модели был подписан в декабре 2025 года. Решение о приобретении Lynx KF41 было принято после тщательных испытаний боевой машины пехоты, относящейся к бронетехнике следующего поколения.

...и плюс производство в Украине

Боевая машина пехоты Lynx KF41 оснащена двухместной башней Lance. Настройка делается в соответствии с требованиями конкретной страны. В данном же случае речь идет об Украине.

Следующий шаг предусматривает закупку дальнейших партий, в частности производство в Украине.

"Мы благодарны за доверие, которое Украина нам предоставляет. Мы также благодарим правительство Германии за поддержку. Этот заказ является фундаментальным успехом, который подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", – отметил генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Машина вмещает трех членов экипажа и до восьми солдат десанта. Фото: Army Recognition

Что это за машина

Семейство боевых машин Lynx KF41 было разработано с учетом современных вызовов. Война в Украине многое подсказала, советы, консультации армейских специалистов ВСУ были учтены в новой разработке.

Нынешняя версия Lynx KF41 символизирует максимальную модульность. Модель предлагает исключительный потенциал роста эффективности. Это – мощная силовая установка и современная технология защиты.

В то же время Lynx поражает высоким уровнем эргономики экипажа, что обеспечивает эффективную и комфортную эксплуатацию даже во время длительных миссий.

Киев первым поведет машину в бой

Украинский Lynx KF41 сочетает мощную защиту с башней LANCE 2 (30-мм пушка, опциональные ПТУР), усовершенствованными дневными и ночными датчиками, стабилизатором огня и цифровой интеграцией для боя пехоты на большом расстоянии, при любой погоде, под броней.

Rheinmetall прямо называет их первыми машинами Lynx для Вооруженных сил Украины, что свидетельствует о том, что Киев еще массово не использовал KF41. Однако отчеты до 2025 года последовательно описывали деятельность Lynx в Украине как оценку и испытания – это были не полевые испытания на полигоне, а боевые в условиях реальных фронтовых действий.

При этом руководители Rheinmetall не скрывали, что испытания активно проводились еще до подписания контракта. Параллельно Украина уже накопила боевой опыт, используя смешанный западный парк БМП, в частности американский M2A2 Bradley и немецкий Marder, а также варианты советских устаревших БМП.

Это создало полезную основу для дальнейших позитивных изменений – Lynx поступает не со складов резерва и консервации, а прямо из цехов завода-производителя.

С ориентацией на будущее

По словам экспертов Army Recognition, по сравнению с тем, что сейчас имеет Украина на вооружении, Lynx принадлежит к тому же современному западному классу БМП, что и CV90 и Bradley, но с четко выраженной философией модульной конструкции, ориентированной на будущее.

Американские Bradley, которыми пользуется Украина, опирается на 25-мм ракеты M242 Bushmaster и TOW и остается высокоэффективными в противотанковых засадах и ролях наблюдения.

Шведский CV90 обеспечивает мощную защиту и огневую мощь среднего калибра, основанные на десятилетиях доктрины механизированной пехоты, тогда как немецкий Marder предоставил Украине надежную платформу предыдущего поколения, построенную на 20-мм пушке.

Lynx будет более перспективной БМП

Конечно, первые пять машин сами по себе не изменят оперативный баланс, но они могут подтвердить конфигурацию, учебный конвейер и концепцию поддержки, адаптированы к потребностям Украины.

Акцент Rheinmetall на дальнейших заказах и потенциальном производстве в Украине подчеркивает стратегическую ценность этой поставки.

В случае масштабирования Lynx не только добавит боевой мощи, но и усилит способность Украины поддерживать механизированные силы в условиях истощения военного времени, превратив ограниченную начальную партию в основу для долгосрочной устойчивости сил.