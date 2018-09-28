Поки що розгледіти можна небагато.

Фотошпигуни упіймали на треку пару нових X6, причому одна у виконанні M Performance, а інша – повноцінна X6М.

Автомобілі, що потрапили у кадр, являють собою тестові мули M-карів. На це натякають кілька деталей, таких як блакитні гальмівні супорти.

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Поки що про оснащення третього покоління БМВ Ікс Шість можна лише здогадуватись, однак з високою долею ймовірності під капотом нового баварського крос-купе буде 4,4-літровий твін-турбо V8, котрим обладнується нещодавно представлена M850i ​​xdrive.

Фото: Тестовий мул BMW X6 третього покоління / Мotor1

Отримані фотографії дозволяють побачити екстремально похилу лінію даху нового X6, тонку світлодіодну оптику у стилі решти нових моделей марки, та не надто агресивні бампери. Цей пункт на шляху до конвеєра, швидше за все, буде виправлений.

Хоча ми не можемо побачити всередині цих двох прототипів, нещодавно представлений новий BMW X5 дозволяє скласти більш ніж ясне уявлення про те, чого чекати від X6.

Очікується, що BMW презентує нове покоління X6 наступного року, як модель 2020 року. Коли так, перші покупці зможуть отримати машини не раніше кінця наступного року або й на початку 2021-го.

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