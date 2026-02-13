BYD подав в суд на Сполучені Штати Америки

Китайський виробник електромобілів різних типів BYD подав судовий позов проти уряду Сполучених Штатів Америки, оскаржуючи дію митних тарифів, запроваджених за президентства Дональда Трампа.

Компанія також вимагає повернення всіх митних платежів, сплачених із квітня 2025 року. Як зазначають світові ЗМІ, в т.ч. Reuters, справу вже називають знаковою для міжнародної автомобільної та енергетичної галузі.

Юридичний прецедент у міжнародній торгівлі

Позов було подано 26 січня до Суду міжнародної торгівлі США через чотири американські дочірні компанії BYD. У документі зазначається, що застосування митних зборів є незаконним, оскільки положення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) не містять прямого дозволу на введення мит на кордоні.

а інформацією агентства Reuters, паралельно очікується рішення Верховний суд США, яке може остаточно визначити законність тарифної політики щодо іморту з Китаю.

Експерти зазначають, що результат цього процесу може створити прецедент для тисяч міжнародних компаній, які також подали скарги на американські тарифні обмеження.

Вплив тарифів на бізнес BYD у США

Хоча BYD наразі не продає легкові автомобілі на американському ринку, компанія активно працює в інших сегментах:

виробництво електробусів та комерційного транспорту;

акумуляторні технології;

системи накопичення енергії;

сонячні панелі.

Північноамериканський підрозділ BYD має виробничий майданчик у місті Ланкастер, де працює близько 750 співробітників. Запроваджені мита безпосередньо впливають на собівартість продукції компанії та її конкурентоздатність на ринку США.

Геополітичний контекст і майбутнє електромобільної індустрії

Запровадження тарифів було частиною ширшої торговельної політики США, спрямованої на захист національного автопрому від зростаючої конкуренції з боку китайських виробників електротранспорту.

Водночас американська влада неодноразово заявляла, що готова підтримувати китайських автовиробників, якщо ті розміщуватимуть виробництво безпосередньо на території США. Це відкриває потенційні можливості для локалізації виробництва та створення нових робочих місць.

Можливі наслідки для ринку

Якщо суд стане на бік BYD, це може:

змінити підхід США до тарифного регулювання;

зменшити торговельні бар’єри для китайських виробників;

посилити конкуренцію на світовому ринку електромобілів;

прискорити розвиток технологій накопичення енергії та зеленої енергетики.

Водночас негативне рішення для компанії може закріпити жорстку протекціоністську політику США у стратегічних галузях.