Чому чотири з п’яти кандидатів провалюють теоретичний іспит на "права"

З початку 2026 року сервісні центри МВС прийняли майже 50 тисяч теоретичних іспитів на знання правил дорожнього руху. Лише один з п’яти кандидатів у водії склав тест з першої спроби. Така статистика призводить до значних корупційних ризиків.

Читайте також: Чому 80% українців не можуть скласти водійські іспити

За офіційними даними, показник успішного складання після самопідготовки становить 21,2%, а після навчання в автошколі – 19,9%. Різниця мінімальна, що фактично нівелює аргументи про перевагу того чи іншого формату підготовки. Але складність самого екзамену викликає чимало питань.

Теоретичний іспит триває 20 хвилин. Кандидат повинен відповісти на 20 запитань. Якщо допущено три або більше помилок, іспит вважається не складеним. Повторна спроба дозволяється через 10 днів, починаючи з 11-го дня після попереднього тестування. Проте інтервал для повторного складання іспиту прагнуть збільшити до місяця – вже розроблено відповідний наказ МВС.

Іспит проходить у спеціально обладнаних класах. Комп’ютери захищені програмою DLP, яка мінімізує сторонній доступ. Перед початком та під час тестування застосовується система Face-ID для ідентифікації особи. В аудиторіях встановлено відеокамери зі звуком.

Для складання іспиту необхідно надати паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картку разом із витягом, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії.

Вартість складання теоретичного іспиту становить 250 грн. Додатково може стягуватися банківська комісія.

З огляду на статистику, питання якості підготовки майбутніх водіїв та корупції на іспитах залишається актуальним. Низький відсоток складання з першої спроби створює попит на послуги так званих бігунків, здатних вирішити питання за гроші.