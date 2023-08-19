Вихід з ладу підшипника маточини може бути небезпечною несправністю. Якщо підшипник зруйновано вщент, можна втратити колесо прямо на ходу.

Підшипник маточини відповідає за плавне обертання колеса на маточині (ступиці). Цей підшипник працює в умовах високих швидкостей обертання, бруду, та ударних навантажень. З часом, якщо автомобіль довго стоїть без руху, або експлуатується по поганих дорогах ця деталь виходить з ладу та потребує заміни.

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Розпізнати проблему з підшипником маточини на ранніх етапах є важливою задачею, що дозволяє запобігти подальшому пошкодженню гальм, гуми та інших деталей підвіски. Ось декілька ознак, які можуть свідчити про те, що підшипник маточини вийшов з ладу:

Вібрація та шум

Однією з перших ознак проблеми з підшипником маточини може бути вібрація від колеса автомобіля або відчутний шум під час руху. Вібрація може бути специфічною для певних швидкостей або поворотів. Шум може бути описаний як гудіння чи скрипіння, що посилюється при прискоренні або гальмуванні. Також тональність звуку змінюється в поворотах.

Перша ознака виходу з ладу підшипника маточини – шум від колеса, якій змінюється в залежності від швидкості та навантаження

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Погіршення керованості

Якщо підшипник маточини несправний вже давно, ви можете помітити, що автомобіль стає менш стійким на дорозі. Це може відчуватися як менш контрольований під час руху, особливо на великих швидкостях або під час поворотів.

Більш пізні стадії зносу підшипника маточини впливають на керованість. Автомобіль стає нестабільним

Зношені або пошкоджені гальма

Несправний підшипник маточини може впливати на гальмову систему. Якщо ви помічаєте нерівномірний знос гальмових колодок або дисків, це може бути ознакою того, що підшипник вийшов з ладу. Також можуть виникнути проблеми з гальмуванням, такі як відчуття "пульсації" гальмової педалі.

Однією з причин нерівномірного зносу гальм може бути пошкоджений підшипник маточини

Нестабільність керма

Якщо підшипник маточини несправний, це може призвести до появи нестабільності керма під час руху. Кермо може "дрижати" або вібрувати. При цьому поведінка автомобіля у повороті буде не симеричною.

Вібрація на кермі може свідчити про вихід з ладу підшипника маточини переднього колеса

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Скільки коштує ремонт

Якщо взяти для прикладу Renault Logan, то передній підшипник маточини до нього коштує 600-800 грн. Приблизно стільки ж, або трохи більше буде коштувати робота по його заміні. Задній підшипник маточини для Mitsubishi Lancer X коштує 2500-3800 грн. Для BMW X5 (E70) діапазон цін від однієї до семи тисяч гривень за деталь.

Робота по заміні зазвичай не займає дуже багато часу. Досвічений механік на добре обладнаному СТО здатний замінити підшипник маточини на бюджетному авто менше ніж за годину.

Висновки

Якщо ви помітили будь-які з ознак, зазначених вище, важливо якнайшвидше звернутися до кваліфікованого механіка для діагностики та ремонту. Вчасна заміна підшипника маточини допоможе уникнути більш серйозних проблем.