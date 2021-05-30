Іноді ми не розуміємо, чому іноді стару машину хочеться назвати "ластівкою", а інша – геть не стара, але залишає враження бувалої у бувальцях, зношеної та занедбаної? "Авто24" знає, чому так буває.

Пересічний водій, сівши за кермо машини, може виявити несправності її двигуна, трансмісії, ходової частини тощо. Але буває, що несправностей немає, але автомобіль сприймається старим. Іноді буває важливо розуміти, в чому причина – наприклад, при купівлі вживаного автомобіля або при підготовці до продажу свого, трохи підтоптаного. Які ж фактори впливають на сприйняття автомобіля як дуже старого (про явні негаразди технічного плану ми тут не говоримо)?

Явні ознаки зносу не завжди помітні в інтер’єрі авто, але є комплекс малопомітних чинників, які створюють враження старої машини

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Звуки

Старий автомобіль зовсім необов’язково має гриміти та брязкати на кожній вибоїні. Але навіть допустимі люфти та трохи зношені пари тертя часто супроводжують свою роботу мікровібраціями та коливаннями. Накладаючись один на один, ці звуки зливаються в один фоновий шум, який створює в салоні некомфортну акустичну обстановку – особливо у порівнянні з геть новою машиною.

Невелика “грижа” на шині створює не потужні вібрації, а ледь помітне фонове гудіння, яке накладається на інші шуми, що “старять” машину

Додайте сюди можливі вібрації коліс з погнутими дисками та нерівними шинами, які на швидкості вище 60 км/год проявляються як низьке гудіння із невизначеною локалізацією. На певних обертах двигуна і при певному куті натиснення акселератора, бува, підключається вихлопна система: пошкоджені корозією перегородки глушника або негерметичні з’єднання труб додають незначне гудіння, бубніння або навіть сичання.

Тактильні відчуття

Навіть якщо до машини ставилися дуже обережно і не пошкодували грошей на її передпродажний марафет, в її механізмах, у шарнірах систем управління обов’язково будуть певні люфти. Вони бувають помітні лише дуже досвідченому водієві. Але якщо пересісти в “несвіжу” машину з-за керма нового екземпляра, ознаки старості відчуваються як дещо розмазані реакції керма, нечіткі, “жіночі” педалі, “жорсткі” або надто тугі перемикачі під кермом. Особливо це помітно на важелі перемикання механічної коробки передач та педалі зчеплення. Також через знос арматури можуть нечітко (не з першого разу) вмикатися кнопки на торпедо (в першу чергу – “аварійка”, рециркуляція повітря в салоні, радіо).

Невеликі люфти в органах управління на початковій стадії зносу створюють враження розмазаних реакцій машини на дії водія

Дрібне тремтіння керма пересічний водій теж не завжди відзначає як несправність, але воно може означати або невідбалансовані колеса, або пошкоджені подушки силового агрегата, а то й вікові проблеми із підвіскою коліс. Дуже показовий симптом – розбовтані направляючі передніх крісел. Насправді цей люфт далеко не завжди сигналізує про поважний вік автомобіля, але враження старої машини він створює з перших хвилин поїздки.

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Запахи

Запах старої машини може панувати в інтер’єрі навіть свіжого авто – по-перше, якщо в ньому проливали якій продукт (молоко, пиво, дитяче харчування тощо), а по-друге, якщо в ньому живе грибок (наприклад, через сирість під килимками). Неприємні аромати часом створює навіть сама засмальцована тканина оббивки. Якщо машина часто їздила з відкритими вікнами провінційними дорогами, в салоні може зберігатися неприємне відчуття присутності пилу. Про просочену тютюновим димом стелю, певно, не варто й згадувати.

Запахи також можуть “старити” сприйняття автомобіля, який насправді не такий вже і старий. Причина – сирість, пліснява та пролиті колись напої

Враження поважного віку у деяких моделей створює фірмовий запах схованої під килимом шумоізоляції. Увібравши одного разу випадкову вологу, вона починає пахнути так, що машина підсвідомо сприймається як стара.

Пам’ятайте, що дешевою пахучкою проблему запахів не вирішити – навпаки, ароматизатор може створити в салоні атмосферу таксі, на якій заїжджий гастарбайтер “бомбить” по двадцять годин на добу. Найкращий результат дасть хімчистка або принаймні вологе прибирання.

Рекомендація Авто24

У кожної моделі автомобіля – своя природа нештатних звуків, запахів, та й люфти на кнопках і педалях можуть означати різні проблеми. В одному випадку за цим може стояти серйозний ремонт, в іншому проблема усувається протягом пів години. Тому якщо ви збираєтеся оцінювати машину перед покупкою, вивчіть попередньо інформацію про конкретну модель авто, щоб розуміти, що на вас може чекати під час тактильної діагностики. Для порівняння корисно було б проїхатись також за кермом нової або мало зношеної машини такої ж моделі й бажано – з аналогічним силовим агрегатом.

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