Иногда мы не понимаем, почему временами старую машину хочется назвать "ласточкой", а другая – совсем не старая, но оставляет впечатление бывавшей в переделках, изношенной и неухоженной? "Авто24" знает, почему так бывает.

Рядовой водитель, сев за руль машины, может обнаружить неисправности ее двигателя, трансмиссии, ходовой части и тому подобное. Однако бывает, что неисправностей нет, но автомобиль воспринимается старым. Иногда бывает важно понимать, в чем причина – например, при покупке подержанного автомобиля или при подготовке к продаже своего, немного подтоптанного. Какие же факторы влияют на восприятие автомобиля очень старым (о явных неурядицах технического плана мы здесь не говорим)?

Явные признаки износа не всегда заметны в интерьере авто, но есть комплекс малозаметных факторов, которые создают впечатление старой машины

Читайте также: Как быстро высушить салон после дождя

Звуки

Старый автомобиль совсем необязательно должен греметь и бряцать на каждой выбоине. Но даже допустимые люфты и немного изношенные пары трения часто сопровождают свою работу микровибрациями и колебаниями. Накладываясь один на один, эти звуки сливаются в один фоновый шум, который создает в салоне некомфортную акустическую обстановку – особенно по сравнению с совершенно новой машиной.

Небольшая “грыжа” на шине создает не мощные вибрации, а едва заметное фоновое гудение, которое накладывается на другие шумы, которые “старят” машину

Добавьте сюда возможные вибрации колес с погнутыми дисками и неровными шинами, которые на скорости выше 60 км/ч проявляются как низкое гудение с неопределенной локализацией. На определенных оборотах двигателя и при определенном угле нажатия акселератора, случайно, подключается выхлопная система: поврежденные коррозией перегородки глушителя или негерметичные соединения труб добавляют незначительное гудение, бубнение или даже шипение.

Тактильные ощущения

Даже если к машине относились очень осторожно и не пожалели денег на ее предпродажный марафет, в ее механизмах, в шарнирах систем управления обязательно будут определенные люфты. Они бывают заметны только очень опытному водителю. Но если пересесть в “несвежую” машину из-за руля нового экземпляра, признаки старости ощущаются как несколько размазанные реакции руля, нечеткие, “женские” педали, “жесткие” или слишком тугие переключатели под рулем. Особенно это заметно на рычаге переключения механической коробки передач и педали сцепления. Также из-за износа арматуры могут нечетко (не с первого раза) включаться кнопки на торпедо (в первую очередь – “аварийка”, рециркуляция воздуха в салоне, радио).

Небольшие люфты в органах управления на начальной стадии износа создают впечатление размазанных реакций машины на действия водителя

Мелкое дрожание руля рядовой водитель тоже не всегда отмечает как неисправность, но оно может означать либо неотбалансированные колеса, либо поврежденные подушки силового агрегата, а то и возрастные проблемы с подвеской колес. Очень показательный симптом – разболтанные направляющие передних кресел. На самом деле этот люфт далеко не всегда сигнализирует о почтенном возрасте автомобиля, но впечатление старой машины он создает с первых минут поездки.

Читайте также: Чем опасен утопленник: проблемы с электричеством

Запахи

Запах старой машины может царить в интерьере даже свежего авто – во-первых, если в нем проливали какой-то продукт (молоко, пиво, детское питание), а во-вторых, если в нем живет грибок (например, из-за сырости под ковриками). Неприятные ароматы порой создает даже сама засаленная ткань обивки. Если машина часто ездила с открытыми окнами по провинциальным дорогам, в салоне может сохраняться неприятное ощущение присутствия пыли. О пропитанном табачным дымом потолке, вероятно, не стоит и упоминать.

Запахи тоже могут "старить" восприятие автомобиля, который на самом деле не такой уж и старый. Причина – сырость, плесень и пролитые когда-то напитки

Впечатление почтенного возраста у некоторых моделей создает фирменный запах скрытой под ковром шумоизоляции. Вобрав однажды случайную влагу, она начинает пахнуть так, что машина подсознательно воспринимается как старая.

Помните, что дешевой пахучкой проблему запахов не решить – наоборот, ароматизатор может создать в салоне атмосферу такси, на котором заезжий гастарбайтер “бомбит” по двадцать часов в сутки. Наилучший результат даст химчистка или по крайней мере влажная уборка.

Рекомендация Авто24

У каждой модели автомобиля своя природа нештатных звуков, запахов, да и люфты на кнопках и педалях могут означать различные проблемы. В одном случае за этим может стоять серьезный ремонт, в другом – проблема устраняется в течение получаса. Поэтому если вы собираетесь оценивать машину перед покупкой, изучите предварительно информацию о конкретной модели авто, чтобы понимать, что вас может ждать во время тактильной диагностики. Для сравнения полезно было бы проехаться также за рулем новой или малоизношенной машины такой же модели и желательно – с таким же силовым агрегатом.

Читайте также: Как купить подержанное авто в другом городе