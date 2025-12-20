Чому Україна має запровадити європейський стандарт мотошоломів

Травми голови – основна причина смертей в аваріях за участю мотоциклістів. Адже попри вимогу правил дорожнього руху носити шоломи, в Україні відсутні національні стандарти якості та безпеки щодо мотошоломів. Це необхідно змінити.

Це не вимога ЄС на шляху євроінтеграції України, а можливість зберегти життя українців. В межах інформаційної кампанії “Захист, а не прикраса. ЕСЕ 22.06” пояснюємо, чому запровадити Регламент щодо безпеки мотошоломів ЕСЕ 22.06 — найкраще рішення для України, і що потрібно для цього зробити нам, учасникам дорожнього руху, і державі.

Чому неякісні шоломи – причина смертності мотоциклістів

Україна не відстає від світової тенденції росту популярності приватного транспорту, зокрема й мотоциклів та мопедів, особливо у великих містах. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ, продажі мотоциклів і мопедів в Україні зросли майже в половину з 2020 по 2024 роки. А кожен восьмий українець, за опитуванням КМІС, з початку 2025 року користується мототранспортом — більше 8,5% як водії та 4,5% як пасажири. Найактивніше мотоцикли, мопеди й скутери використовує молодь: 28% серед респондентів віком 18–29 років, 15% — віком 30-49 років.

Інфографіка ГО “Життя”

Поруч зі зростанням попиту на мототранспорт збільшилась і кількість ДТП за його участі. За даними Нацполіції, у 2024 році кількість ДТП за участі мотоциклів і мопедів із загиблими чи травмованими зросла на 25% порівняно з 2023 роком і склала більше 4300 випадків — це найвищий рівень за чотири попередні роки. Смертність також суттєво підвищилась: загинули майже 400 осіб, що на 43% більше, ніж у 2023, і майже 5000 осіб травмувались. У 2025 році негативна динаміка зберігається.

Близько 75% смертей у таких ДТП спричиняють травми голови, тому необхідно обов’язково використовувати мотошоломи. При цьому важливо мати не перший-ліпший шолом для галочки, а той, що відповідає сертифікованим стандартам безпеки і забезпечує достатній рівень захисту та може зберегти життя.

Що таке сертифікований шолом і чому він потрібен

За українськими законами водії та пасажири мотоциклів і мопедів зобов’язані використовувати застебнуті мотошоломи під час руху, за порушення цієї вимоги передбачена відповідальність. Однак законодавство не має визначення терміну «мотошолом» та вимог до його стандартів безпеки і рівня захисту. Ця прогалина підвищує ризики для водіїв та пасажирів мотоциклів та мопедів, адже несертифіковані шоломи створюють ілюзію захисту, і не гарантують безпеку у разі ДТП.

65% українців, які користуються мототранспортом, захищають голову та одягають мотошоломи. Але серед усіх водіїв та пасажирів мототранспорту лише 22% точно знають стандарт сертифікації та ще 10% думають, що мають сертифікований шолом. Тож більшість помилково думає, що має надійний захист на голові під час руху, натомість несертифіковані шоломи в кращому випадку — просто “прикраса”, в гіршому — додатковий фактор або й причина травматизації у ДТП.





Інфографіка ГО “Життя”

З розвитком дизайну мотоциклетних шоломів з’явились різні їхні типи, кожен із яких поєднує певний рівень захисту, комфорту та стилю. Мотоциклетні шоломи розроблені на основі принципів фізики, інженерії та матеріалознавства з єдиною метою — захистити голову під час зіткнення. І для оцінки ефективності такого захисту існують міжнародні стандарти і регламенти. Один з таких — Регламент ECE № 22.06, впровадження якого підтримує українська мотоспільнота. І за оцінками ВООЗ, безпечні якісні шоломи можуть знизити ризик смертності при ДТП більш ніж у 6 разів, а ризик черепно-мозкових травм — до 74%!

Результати досліджень показують серйозні прогалини в знаннях і практиці використання сертифікованих шоломів серед водіїв та пасажирів мототранспорту, особливо мопедів. Характерно, що досвід ДТП також суттєво впливає на оцінку ризиків: серед водіїв, які потрапляли в аварії, рівень підтримки обов’язкового використання сертифікованих шоломів вищий.

Важливо завжди носити шолом із максимально можливим рівнем захисту, щоб знизити ризик смерті і серйозних травм у разі аварії. І саме сертифікований шолом проходить незалежні випробування та має кілька шарів:

зовнішній корпус розсіює удар,

внутрішній поглинає енергію,

міцна застібка тримає шолом на голові.

Обовʼязковим є захист скронь і щелепи. Несертифіковані шоломи не гасять удар, спадають і навіть можуть навіть зробити додаткові травми під час ДТП.

Стандарт безпечних мотошоломів

Залежно від регіону існують різні стандарти якості мотошоломів, які визначають мінімальні вимоги до захисту та передбачають їхнє незалежне тестування. Регламент щодо безпеки мотошоломів ECE № 22 є найпоширенішим міжнародним стандартом безпеки мотошоломів, який застосовується в 44 країнах, включно з 19-ма державами ЄС.

Він має науково обґрунтовані вимоги до мотошоломів, передбачає незалежне тестування та постійно оновлюється відповідно до технічного прогресу. Ефективність ECE № 22 підтверджується позитивним досвідом країн, де його впроваджено — зниження рівня смертності та травматизму серед водіїв і пасажирів мототранспорту, а також значні економічні вигоди для систем охорони здоров’я.



Впровадження спільного міжнародного стандарту полегшить Україні доступ до інновацій у сфері безпеки дорожнього руху, якісного захисту, контролю за продукцією на ринку. До того ж, це готове рішення, що не потребує розробки національних стандартів, а отже — може бути реалізоване без додаткового навантаження на Держбюджет. І навіть навпаки, кращий захист користувачів мототранспорту сприятиме зменшенню травматизації в ДТП, витрат на лікування і зниженню втрат продуктивності серед населення.

Україна має правові підстави для такого кроку. Ми підписали Угоду про асоціацію з ЄС, яка передбачає гармонізацію технічних стандартів. Україна також є учасницею Женевської угоди 1958 року, що дозволяє застосовувати міжнародні норми безпеки для транспорту та його обладнання — зокрема, Регламент ECE № 22, який визначає вимоги до мотошоломів. Тож крок до безпеки українців за кермом мотоциклів і мопедів — за державою.

Безпечний мотошолом дорожчий?

Більшість українців розуміють важливість захисту на дорозі — 86% підтримують запровадження обов’язкового використання сертифікованих мотошоломів, з яких 76% — саме водії мототранспорту. Такі дані опитування, проведеного до Тижня безпеки дорожнього руху Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення ГО «Життя».





Інфографіка ГО “Життя”

Серед головних мотиваторів використання сертифікованих шоломів респонденти називають доступну ціну (54,3%) та вимогу закону або штрафи (32,6%). Лише 8,1% опитаних заявили, що не готові користуватись сертифікованими шоломами.



На українському ринку вже доступні сертифіковані шоломи за ціною від 2 500 грн, що відповідає середньому ціновому сегменту. Для порівняння: деякі несертифіковані, але стильні на вигляд шоломи можуть коштувати у 5–10 разів більше, проте вони не гарантують належного захисту, а лише створюють ілюзію безпеки. Такі дані підтверджені аналізом відкритих джерел на маркетплейсах і в спеціалізованих інтернет-магазинах, проведеним Інститутом економіки та прогнозування НАН України у квітні–липні 2025 року.

Дані ВООЗ підтверджують: мотошолом, який відповідає міжнародним стандартам безпеки, знижує ризик смертельного наслідку у ДТП у 6 разів, а черепно-мозкових травм — на 74%. І якщо вже говорити про витрати — за експертною оцінкою, лікування легкої травми у ДТП за участю мотоциклів та мопедів обходиться постраждалому в 6,8 тис. – 22 тис. грн, тяжкої — до 5,4 млн грн. Тож сертифікований мотошолом — це не просто витрата, а інвестиція у життя та здоров’я.

Економічна вигода сертифікованих мотошоломів

Дослідники порахували, що через загибель однієї людини у ДТП з мотоциклом чи мопедом економіка втрачає від 4,7 млн грн до 14,4 млн грн. Оціночні витрати на медичну допомогу травмованим у ДТП за участю мототранспорту у 2024 році склали 156 млн грн.

Окрім державних витрат, існує і вагомий індивідуальний аспект. У разі тяжкої травми з інвалідністю витрати на лікування та соціальний захист можуть сягати більше 5 млн грн на одну людину. Для порівняння: сертифікований мотошолом коштує від 2 500 грн. Це означає, що якісний захист не лише рятує життя, а й дозволяє уникнути колосальних витрат.

За оцінками, якщо всі водії та пасажири мотоциклів і мопедів почнуть користуватися сертифікованими мотошоломами, держава зможе заощадити понад 306 мільйонів гривень упродовж 2026–2030 років — це майже 1% ВВП. Навіть якщо до 2030-го рівень використання шоломів сягне 75 %, це дасть відчутний результат: понад 119 мільйонів гривень економії на меддопомозі. Ці кошти залишаться не в лікарнях, а в родинах, громадах, бюджеті країни.

Що означатиме впровадження ECE 22 для водіїв і ринку

В проєкт Постанови КМУ «Деякі питання затвердження конструкції колісних транспортних засобів, їх складових частин та обладнання» до переліку регламентів ООН в додатку №4 включено Регламент ECE № 22. Коли проєкт буде затверджено, усі вимоги цього регламенту стають частиною українського законодавства у сфері технічного регулювання. Тобто, усі нові мотошоломи, що ввозитимуться або продаватимуться в Україні, повинні будуть відповідати вимогам міжнародного Регламенту ECE № 22. Це дасть державі юридичний механізм вилучати з ринку небезпечні “шоломи-прикраси” та забезпечить доступ українським водіям до сертифікованих моделей, що реально захищають у ДТП.



Водіям і пасажирам уже зараз варто переходити на сертифіковані шоломи, що відповідають стандарту ECE 22.06. Важливо не лише мати сертифікований шолом, а й правильно ним користуватися: обрати відповідний розмір, надійно застібати та замінювати після сильного удару. Дотримання правил дорожнього руху та використання іншого захисного спорядження (рукавички, куртка з захистом, взуття) додатково зменшує ризик травмування на дорозі.

На впровадження стандарту потрібен час: дистриб’юторам — налагодити постачання, а водіям і пасажирам — оновити свої шоломи. У цей перехідний період навіть можливий тимчасовий дефіцит сертифікованих засобів захисту. Але ці зміни врешті зроблять дороги безпечнішими.