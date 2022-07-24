Потужне гудіння з-під капоту може насторожити навіть досвідченого водія, який користується своєю машиною не перший рік. Чому раптом вмикається вентилятор – та ще й дме з такою завзятістю?

Багато вузлів та агрегатів у сучасному авто супроводжують свою роботу тим чи іншим звуком. Але усі ці шуми мають приблизно однаковий рівень і не виділяються один на фоні іншого. Тому коли водій чує з-під капоту відчутно виражене гудіння, у нього цілком природньо виникає тривога – чи усе гаразд з машиною?

Відповідь на це питання може бути як позитивна, так і негативна.

Вентилятор допомагає холодному повітрю обдувати пластини радіатор в умовах, коли зустрічного потоку повітря недостатньо для охолодження.

У кожній сучасній машині є кілька радіаторів, які мають одночасно два способи охолодження. По-перше, шляхом природнього обдуву зустрічним потоком повітря під час руху, по-друге, примусово – вентилятором з електричним приводом.

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На відміну від застарілих конструкцій з пасовим приводом вентилятора, який потроху і постійно обдуває радіатор, сучасні електромотори дають потужний, але здебільшого короткочасний потік повітря. Нагрілася та чи інша робоча рідина, увімкнувся вентилятор, охолодив радіатор – і знову відпочиває. Але тут є нюанси.

Електровентилятор радіатора

У багатьох моделей (або у багатьох комплектаціях моделей) частина наявних радіаторів влітку у міському режимі потребує постійного примусового обдування. Для цього є або повільна швидкість єдиного великого вентилятора, або додатковий невеликий вентилятор. І той, і інший працюють майже нечутно для водія. Наприклад, часто цей слабкий режим обдування автоматично активується при вмиканні кондиціонера.

Хитра форма лопатей вентилятора пояснюється намаганням конструкторів зробити його роботу тихішою.

Але основний радіатор автомобіля – системи охолодження двигуна – за певних умов може затребувати інтенсивного охолодження. І тоді примусове обдування радіатора вмикається на повну потужність. Активується на максимум або єдиний великий вентилятор, або обидва з пари, в залежності від того, яка конструкція автомобіля. Скажімо, таке трапляється, коли двигун почав різко набирати температуру через навантаження на підйомі або у тягнучці на міських вулицях.

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Але і в цьому випадку водій може не чути роботи потужного вентилятора – за шумом мотора, працюючого радіо або увімкненого вентилятора кондиціонера у салоні.

Коли вмикається вентилятор під капотом

Найчастіше недосвідчений водій лякається потужного гудіння вентилятора під капотом під час повільного руху тихою вулицею або, скажімо, під час маневрування у дворі, особливо якщо відкрито вікно салону.

Вентилятор обдуву радіаторів вмикається автоматично – за командою контролера керування двигуном або напряму датчиком.

Незвичний об’ємний звук здається тривожним. Між тим, увімкнений вентилятор радіатора під капотом – це нормально, якщо:

На дворі спекотний день;

Увімкнений кондиціонер (клімат-контроль);

Автомобіль перед тим подолав міський маршрут або ще рухається у пробці;

Машина піднімається вгору або щойно зробила це;

Машина у спеку довго стоїть з працюючим двигуном та увімкненим кондиціонером.

Проте, не можна виключати випадків поламки. Буває, що вентилятор радіатора вмикається “на повну” без видимої причини:

Відразу після запуску двигуна;

У прохолодний день на ледь прогрітому двигуні

Взимку під час руху по трасі.

Ці та подібні випадки явно викликані несправністю електрообладнання, в першу чергу датчиків та контролера керування двигуном. Для визначення проблеми потрібна діагностика електронного обладнання за допомогою електронного сканера.

Коли мотор добряче нагрітий і погода спекотна, інтенсивна робота вентилятора (або двох) – це природньо.

Зважте, однак, що внаслідок навантаження на двигун вентилятор може цілком законно вмикатися і в прохолодні дні, і взимку. Але цьому має передувати важка для мотора робота. Особливо це характерно для ситуацій, коли машина довго буксує в снігу, долає складний підйом на невеликій швидкості, стоїть у пробці, буксирує причеп або іншу машину.

Рекомендація Авто24

Це дуже правильно – прислухатися до усіх нових звуків та придивлятися до нових явищ в автомобілі, коли він працює. Зазвичай саме звук стає першим сигналізатором про якісь відхилення у роботі механіки та електромеханіки. І якщо щось незрозуміле викликає у вас підозри, не соромтеся звернутися з цього приводу до надійного сервісмена, який знає вас і конкретно вашу машину.

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