Мощный гул из-под капота может насторожить даже опытного водителя, пользующегося своей машиной не первый год. Почему вдруг включается вентилятор – да еще и дует с такой силой и упорством?

Многие из узлов и агрегатов в современном авто сопровождают свою работу тем или иным звуком. Но все эти шумы имеют примерно одинаковый уровень и не выделяются один на фоне другого. Поэтому когда водитель начинает слышать из-под капота ощутимо выраженное гудение, у него вполне естественно возникает тревога – все ли в порядке с машиной? И ответ на этот вопрос может быть как положительным, так и отрицательным.

Вентилятор помогает холодному воздуху обдувать пластины радиатора в условиях, когда встречного потока воздуха недостаточно для охлаждения.

В каждой современной машине есть несколько радиаторов, имеющих одновременно два способа охлаждения. Во-первых, путем естественного обдува встречным потоком воздуха во время движения, во-вторых, принудительно вентилятором с электрическим приводом.

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В отличие от устаревших конструкций с ременным приводом вентилятора, который понемногу и постоянно обдувает радиатор, современные электромоторы дают мощный, но в основном кратковременный поток воздуха. Нагрелась та или иная рабочая жидкость, включился вентилятор, охладил радиатор – и снова отдыхает. Но здесь есть нюансы.

Электровентилятор радиатора

У многих моделей (или во многих комплектациях моделей) часть имеющихся радиаторов летом в городском режиме нуждается в постоянном принудительном обдуве. Для этого есть либо медленная скорость единственного большого вентилятора, либо дополнительный небольшой вентилятор. И тот и другой работают почти неслышно для водителя. К примеру, часто этот слабый режим обдува автоматически активируется при включении кондиционера.

Хитрая форма лопастей вентилятора объясняется попыткой конструкторов сделать его работу не такой шумной.

Но основной радиатор автомобиля – системы охлаждения двигателя – при определенных условиях может потребовать интенсивного охлаждения. И тогда принудительный обдув радиатора включается на полную мощность. Активируется на максимум либо единственный большой вентилятор, либо оба из пары, в зависимости от того, какова конструкция системы охлаждения авто. Скажем, такое случается, когда двигатель начал резко набирать температуру из-за нагрузки на подъеме или в тянучке на городских улицах.

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Но и в этом случае водитель может не слышать работы мощного вентилятора – за шумом мотора и колес, звуком работающего радио или включенного вентилятора кондиционера в салоне.

Когда вентилятор включается под капотом

Чаще всего неопытный водитель пугается мощного гудения вентилятора под капотом во время медленного движения по тихой улице или, скажем, во время маневрирования во дворе, особенно если открыто окно салона.

Вентилятор обдува радиаторов включается автоматически – по команде контроллера управления двигателем или напрямую датчиком.

Необычный объемный звук кажется тревожным. Между тем, включенный вентилятор радиатора под капотом – это нормально, если:

На улице жаркий день;

Включен кондиционер (климат-контроль);

Автомобиль перед тем преодолел сложный городской маршрут или еще двигается в пробке;

Машина двигается на подьем или только что сделала это;

Машина в жару долго стоит с работающим двигателем и включенным кондиционером.

Однако нельзя исключать случаев поломки. Бывает, что вентилятор радиатора включается "по полной" без видимой причины:

Сразу после запуска двигателя;

В прохладный день на едва прогретом двигателе;

Зимой при движении по трассе.

Эти и подобные случаи очевидно вызваны неисправностью электрооборудования, в первую очередь датчиков и контроллера управления двигателем. Для определения проблемы требуется диагностика электронного оборудования с помощью компьютеризованного сканера.

Когда мотор хорошо нагрет и жаркая погода, интенсивная работа вентилятора (или двух) – это нормально.

Учтите, однако, что вследствие нагрузки на двигатель вентилятор может “законно” включаться и в прохладные дни, и зимой. Но этому должна предшествовать тяжелая для мотора работа. Особенно это характерно для ситуаций, когда машина долго буксует в снегу, преодолевает сложный подъем на небольшой скорости, стоит в пробке, буксирует прицеп или другую машину.

Рекомендация Авто24

Это очень правильно – прислушиваться ко всем новым звукам и присматриваться к новым явлениям в автомобиле, когда он работает. Обычно звук становится первым сигналом о каких-то отклонениях в работе механики и электромеханики. И если что-то непонятное вызывает у вас подозрения, не стесняйтесь обратиться на этот счет к надежному сервисмену, который знает вас и именно вашу машину.

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