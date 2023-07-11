Аналіз наявних законопроєктів про пільгове розмитнення автомобілів.

В Україні знову говорять про плани повернення “нульового розмитнення” автомобілів. Зокрема, нещодавно про це згадав народний депутат Павло Бакунець. Однак насправді законопроєктів про зменшення оподаткування ввозу легкових автомобілів у Верховній Раді кілька. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували їх та оцінили ймовірність ухвалення.

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Для учасників бойових дій

Реквізити: 9058 від 23.02.2023

Суть

Документ пропонує можливість для учасників бойових дій привезти одне легкове авто з-за кордону, не сплачуючи податки. Перетинати кордон особисто не обов’язково — проєкт передбачає можливість імпорту такої машини за довіреністю іншими особами. Передати автомобіль власнику потрібно не пізніше, як через три місяці після митного оформлення.

Нюанси

Продавати або передавати в користування іншій особі автомобіль, ввезений за умовами закону, заборонено протягом трьох років.

Недоліки

Обмеження продажу авто протягом трьох років не позбавить можливості зловживань, адже автомобілі зможуть продати іншим особам «за техпаспортом» — тобто просто передавши свідоцтво про реєстрацію. Механізму притягнення до відповідальності за таку дію не передбачене. З іншої сторони, обмеження позбавляє можливості розпоряджатися власним майном у випадку, коли виникає критична потреба у грошах. Також, оскільки війна триває, ввезені таким чином автомобілі можуть бути знищені внаслідок бойових дій, а законопроєкт не передбачає можливості ввезення ще одного авто на заміну втраченого.

Стадія проходження

Початкова. Розгляду у профільних комітетах Верховної Ради не було.

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Для тих, хто втратив авто через війну

Реквізити: № 9209 від 14.04.2023

Суть проєкту

Документ пропонує дати можливість привезти автомобіль без сплати митних платежів (мита, ПДВ та акцизного збору) замість втраченого через бойові дії. Пільга може бути ухвалена як фізичним, та і юридичним особам (підприємствам та організаціям).

Нюанси

Для підтвердження необхідно буде надати документи, які підтверджують факт знищення або викрадення транспортного засобу в період, коли на певній території України велися бойові дії, зокрема:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, розпочатому на підставі заяви власника про викрадення транспортного засобу, яка була подана власником не пізніше спливу одного місяця з моменту припинення бойових дій на відповідній території;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, розпочатому на підставі заяви власника про пошкодження транспортного засобу, яка була подана власником не пізніше спливу одного місяця з моменту припинення бойових дій на відповідній території, а також звіт, акт чи висновок про оцінку, виконаний оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, яким встановлено, що транспортний засіб не підлягає відновленню).

Скористатися таким правом зможуть лише мешканці тих територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, із зазначенням дати початку та дати завершення бойових дій, перелік яких затверджений уповноваженим державним органом.

Обмежень щодо подальшого використання чи продажу ввезеного таким чином автомобіля не передбачено.

Недоліки

Складна бюрократична процедура. Не усі українці, котрі втратили авто, встигли подати відповідні заяви про викрадення чи втрату авто протягом місяця з моменту закінчення бойових дій на певних територіях. Скористатися можливістю зможе незначна кількість громадян.

Стадія проходження законопроєкту

Початкова. Розгляду у профільних комітетах Верховної Ради не було.

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Повернення “євроблях”

Реквізити: 9473 від 10.07.2023

Суть

Документ передбачає збільшити максимальний термін перебування на автомобілі іноземної реєстрації для громадян України, котрі перебувають на тимчасовому консульському обліку за кордоном – замість 60 днів до одного року.

Недоліки

З однієї сторони, проєкт може розв’язати проблему українців, котрі були змушені виїхати за кордон внаслідок війни, якщо вони часто приїжджають до рідних на автомобілях, придбаних та зареєстрованих за кордоном. Вони зможуть перебувати в Україні довше. Проте з іншої сторони, враховуючи значну кількість українців за кордоном та досить просту процедуру постановки на тимчасовий консульський облік, це може відкрити скриньку Пандори і спровокувати масове ввезення так званих “євроблях” — тобто, ввезення автомобілів іноземної реєстрації без розмитнення.

Стадія проходження

Початкова. Розгляду у профільних комітетах Верховної Ради не було.

Висновки

Чи повернеться нульове розмитнення у 2023 році? Навряд чи. Кожен законопроєкт, щоб стати чинним Законом, повинен пройти довший шлях: реєстрацію, розгляд у профільних комітетах Верховної Ради, голосування у двох читаннях у залі парламенту, та врешті отримати підпис Президента. Жоден з перелічених вище документів не пройшов й половини: усі вони знаходяться на початковому етапі. Тому, попри заяви окремих політиків, руху в напрямку ухвалення котрогось із них немає. Тому говорити про які-небудь строки зміни законодавства передчасно.

Не сплачувати митні платежі сьогодні можливо лише, якщо ввезти автомобіль як гуманітарну допомогу — для військової частини, громадської організації або благодійного фонду. Також вигідно імпортувати легкові електромобілі — їх розмитнення обійдеться майже безплатно. На них нараховується лише невеликий акциз (1 євро за 1 кВт місткості акумулятора).