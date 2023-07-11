Анализ существующих законопроектов о льготной растаможке автомобилей.

В Украине снова говорят о планах возвращения “нулевой растаможки” автомобилей. В частности, недавно об этом упомянул народный депутат Павел Бакунец. Однако на самом деле законопроектов об уменьшении налогообложения ввоза легковых автомобилей в Верховной Раде несколько. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали их и оценили вероятность принятия.

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Для участников боевых действий

Реквизиты: 9058 от 23.02.2023

Суть

Документ предлагает возможность для участников боевых действий привезти один легковой автомобиль из-за границы, не платя налоги. Пересекать границу лично не обязательно – проект предусматривает возможность импорта такой машины по доверенности другими лицами. Передать автомобиль владельцу нужно не позже, чем через три месяца после таможенного оформления.

Нюансы

Продавать или передавать в пользование другому лицу автомобиль, ввозимый по условиям закона, запрещен в течение трех лет.

Недостатки

Ограничение продажи авто в течение трех лет не лишит возможности злоупотреблений, ведь автомобили смогут продать другим лицам по техпаспорту — то есть просто передав свидетельство о регистрации. Механизма привлечения к ответственности за такое действие не предусмотрено. С другой стороны, ограничение лишает возможности распоряжаться своим имуществом в случае, когда возникает критическая потребность в деньгах. Также, поскольку война продолжается, ввозимые таким образом автомобили могут быть уничтожены в результате боевых действий, а законопроект не предусматривает возможности ввоза еще одного авто на замену утраченного.

Стадия прохождения

Начальная. Рассмотрения в профильных комитетах Верховной Рады не было.

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Для тех, кто потерял автомобиль из-за войны

Реквизиты: № 9209 от 14.04.2023

Сущность проекта

Документ предлагает дать возможность привезти автомобиль без уплаты таможенных платежей (пошлины, НДС и акцизного сбора) вместо утраченного из-за боевых действий. Льгота может быть не только для физических, но и для юридических лицам (предприятиям и организациям).

Нюансы

Для подтверждения необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт уничтожения или угона транспортного средства в период, когда на определенной территории Украины велись боевые действия, в частности:

выписка из Единого реестра досудебных расследований в уголовном производстве, на основании заявления владельца об угоне транспортного средства, которое было подано владельцем не позднее истечения одного месяца с момента прекращения боевых действий на соответствующей территории;

выписка из Единого реестра досудебных расследований в уголовном производстве, начатом на основании заявления владельца о повреждении транспортного средства, которое было подано владельцем не позднее одного месяца с момента прекращения боевых действий на соответствующей территории, а также отчет, акт или заключение об оценке, выполненный оценщиком или экспертом в соответствии с законодательством, которым установлено, что транспортное средство не подлежит восстановлению.

Воспользоваться таким правом смогут только жители тех территорий, на которых ведутся боевые действия, с указанием даты начала и даты завершения боевых действий, перечень которых утвержден уполномоченным государственным органом.

Ограничений по дальнейшему использованию или продаже ввезенного таким образом автомобиля не предусмотрено.

Недостатки

Сложная бюрократическая процедура. Не все потерявшие автомобиль украинцы успели подать соответствующие заявления о похищении или потере машины в течение месяца с момента окончания боевых действий на определенных территориях. Воспользоваться возможностью сможет незначительное количество граждан.

Стадия прохождения законопроекта

Начальная. Рассмотрение в профильных комитетах Верховной Рады не было.

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Возвращение "евроблях"

Реквизиты: 9473 от 10.07.2023

Суть

Документ предусматривает увеличить максимальный срок пребывания на автомобиле иностранной регистрации для граждан Украины, состоящих на временном консульском учете за границей – вместо 60 дней до одного года.

Недостатки

С одной стороны, проект может решить проблему украинцев, вынужденных выехать за границу в результате войны, если они часто приезжают к родным на автомобилях, приобретенных и зарегистрированных за границей. Они смогут находиться в Украине подольше. Однако с другой стороны, учитывая значительное количество украинцев за рубежом и довольно простую процедуру постановки на временный консульский учет, это может открыть ящик Пандоры и спровоцировать массовый ввоз так называемых "евроблях" - то есть ввоз автомобилей иностранной регистрации без растаможки.

Стадия прохождения

Начальная. Рассмотрение в профильных комитетах Верховной Рады не было.

Выводы

Вернется ли нулевая растаможка в 2023 году? Вряд ли. Каждый законопроект, чтобы стать действующим Законом, должен пройти долгий путь: регистрацию, рассмотрение в профильных комитетах Верховной Рады, голосование в двух чтениях в зале парламента и получить подпись Президента. Ни один из вышеперечисленных документов не прошел и половины: все они находятся на начальном этапе. Поэтому, несмотря на заявления отдельных политиков, движения к принятию одного из них нет. Поэтому говорить о каких-либо сроках изменения законодательства преждевременно.

Не платить таможенные платежи сегодня можно только в том случае, если ввезти автомобиль в качестве гуманитарной помощи — для воинской части, общественной организации или благотворительного фонда. Также выгодно импортировать легковые электромобили – их растаможка обойдется почти бесплатно. На них начисляется только небольшой акциз (1 евро за 1 кВт емкости аккумулятора).