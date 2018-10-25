Лобіст автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко розповів про те,чому експлуатація авто на іноземній реєстрації по схемі «транзит» є незаконною і які можливі наслідки використання нерозмитненого авто.

На думку експерта, навіть якщо особа яка ввезла транспортний засіб в режимі транзит (що дозволяє їздити по території України 5 або 10 днів), порушила строки перебування, сплатила передбачений в такому випадку штраф (8 500 гривень), та продовжує користуватися нерозмитненим авто, вона усе одно є порушником. Але ж норми українського законодавства не дозволяють штрафувати за одне і те саме порушення двічі. То чим же загрожує подальша експлуатація авто з іноземною реестацією?

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"Я багато спілкуюсь з європейцями і бачу шалену різницю менталітету українців та європейців. Всі можуть не знати тонкощі законодавства, але європеєць спочатку проконсультується у юриста, а українець звик жити в країні нав'язаних йому ілюзій або ним самим придуманих міфів" пише на своїй сторінці FB Олег Назаренко "Популярним серед "бляхарів" міфом нині є міф про те, що ніби то можливо один раз ввезти авто на іноземній реєстрації по схемі "транзит", сплатити по 470- їй статті МКУ штраф 8,5 тисяч грн та потім безперешкодно їздити по Украіні".

На думку Олега Назаренко таке правопорушення є триваючим. "Триваючими визнаються правопорушення, які розпочавшись з будь-якої протиправної дії чи бездіяльності, потім здійснюються безперервно шляхом невиконання обов’язків. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія чи бездіяльність, коли винна особа не виконує конкретний покладений на неї обов’язок або виконує його неповністю чи неналежним чином. Ст. 470 Митного кодексу України передбачено відповідальність за перевищення встановленого ст. 95 цього Кодексу строку доставки товарів" коментує пан Назаренко.

"Тобто, "пересічники", які завозять бляхи в режимі "транзит" , а потім кожні 5/10 днів роблять "перезаізд" , хоч і створюють черги на кордоні , формально ніяких Законів не порушують, а ось людина, яка задекларувала при в'їзді режим" транзит" , а потім не виїхала за кордон через 10 днів , вчиняє триваюче правопорушення. І навіть сплативши штраф 8,5 тисяч грн людина не отримує індульгенцію та дозвіл кататись на бляхах, бо і надалі продовжує вчиняти триваюче правопорушення" вважає Олег Назаренко

Згідно визначенню Мін'юсту України триваючими правопорушеннями є проступки, пов'язані з тривалим, безперервним невиконанням обов'язків, передбачених правовою нормою. Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 02.08.2013 р. №6802-0-4-13/11, початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний не виконує конкретний покладений на нього обов'язок або виконує його неповністю чи неналежним чином.

"Тобто триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, надалі перебуває у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Такі дії безперервно порушують закон протягом якогось часу" резюмує пан Назаренко.

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Нагадаємо, що в 2018 році за даними голови Комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, на територію вже України було ввезено близько півмільйона автомобілів з іноземною реєстрацією. Станом на 31 січня 2018 року на території України вже перебувало майже 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

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На разі немає офіційної інформації що до кількості "євроблях" в Україні, проте очевидно що їх кількість росте значними темпами. Для порівняння, за даними Міністерства інфраструктури зараз в Україні офіційно зареєстровано 6,9 млн. легкових автомобілів.