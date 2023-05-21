Кожен шанувальник автомобілів знає про потужність американських, прискіпливість у виготовленні японських, керованість і якість збірки німецьких автомобілів. Але мало хто знає про достоїнства автомобілів країн Східної Європи після Другої світової війни. Чи були у тих авто хоч якість переваги?.

Щоб відповісти на це запитання, потрібно згадати, як жителі Радянського Союзу та Східної Європи, які виросли в епоху так званого соціалізму, ставляться до автомобілів. Для тих, хто не знає: придбання нового автомобіля тоді було досить складним процесом. Треба було записатися в чергу, а потім чотири-п’ять років чекати, щоб його вам продали.

А який тоді був вибір автомобілів? Це були ВАЗ, ЗАЗ та ГАЗ для Радянського Союзу, Румунія мала Dacia та ARO, Чехія – Skoda, Польща – Polski Fiat та Polonez, а Східна Німеччина мала Trabant – пластикові автомобілі з мінімальними технічними характеристиками.

До речі на ЗАЗі розробляли вантажівку

Після війни автомобілі комуністичної епохи були копіями автомобілів таких брендів, як Fiat, Opel або Ford. Першим з них був Москвич 400, створений за зразком Opel Kadett, оскільки совєти просто вивезли завод Opel з Німеччини до Москви.

Реверс-інжиніринг західних автомобілів поставили на рейки — радянська влада отримувала автомобіль, розбирала його та відтворювала, щоб він відповідав виробничим стандартам своїх заводів. Яскравим прикладом цього є румунські Dacia 1100 і Dacia 1300. Обидва були створені за ліцензією французького Renault і базувалися на Renault 8 і 12.

Спочатку Dacia можна було порівняти з автомобілями, на яких вони базувалися, з точки зору якості збірки та розкоші. Однак час йшов, а економіка ставала все гіршою і гіршою, якість цих автомобілів почала масово знижуватись.

Дефіцит матеріалів, погана збірка та неякісні деталі призвели до того, ці авто мали тавро дуже невдалих. Але чи справді вони погані? Коротка відповідь: так.

Чому їх купували? Тому що це були єдині машини, які можна було купити тоді. Так, вони відповідали потребам звичайних людей, змушених жити під час комуністичного режиму. Ці машини могли перевезти всю сім’ю на той рідкісний і посередній відпочинок, з ними можна було тягнути все, і вони були відносно надійними – знову ж таки, це сприйняття людей, які виросли з ними.

“Надійність” – це про те, що вони були дуже простими і їх було легко лагодити – розібрати до гвинтика таку машину можна було за допомогою кількох ключів та викрутки.

А загалом автомобілі радянських часів були до смішного застарілими та спартанськими.

Навіть якщо порівнювати з західними автомобілями тієї ж епохи, такими як Mercedes, BMW і навіть “американцями” — усі вони були кращими за радянські машини. Щобільше, було відчуття, наче порівнювати суперяхту з іржавим велосипедом.

Тому якщо відчути повну відповідальність за керування транспортним засобом і відволіктися, проїдьтесь, наприклад, іржавій, повільній і дуже гучній Dacia 1310 (чи будь-якому “Москвичу”). Однак дуже обережно! Вони були настільки перевантажені роботою та недоглянуті, що після падіння режиму зазвичай мають дуже поганий технічний стан, тобто в будь-який момент можуть розвалитись.

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Звичайно, не всі автомобілі, вироблені в епоху комунізму, погані або нудні. Такі транспортні засоби, як “Волга” M21, чудові, вони можуть легко конкурувати із західними пропозиціями. “Волга” чи “Победа” мали елегантний дизайн, сучасні на той час зручності та хорошу динаміку. Базова модель включала 2,3-літровий рядний чотирицилиндровий двигун, але якщо у вас були хороші зв’язки або ви були агентом КДБ, то можна було купити 5,5-літровий V8 потужністю 160 к.с., але, знову ж таки, це була лише копія американських автомобілів, таких як Chevy Bel Air або Ford Mainline.

Отже, чи погані автомобілі комуністичної ери? Звичайно, гірші за ті, що побудовані в капіталістичних суспільствах. Однак, якщо ви подивитеся на них з точки зору ретро-поціновувача, вони дивовижні у своїй оригінальності та простоті. Хоча це не робить їх надійними чи добре зробленими, тому вибирайте їх на свій страх і ризик, і лише якщо у вас висока стійкість до стресів.