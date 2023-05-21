Каждый поклонник автомобилей знает о мощности американских, тщательности в изготовлении японских, управляемости и качестве сборки немецких автомобилей. Но немногие знают о достоинствах автомобилей стран Восточной Европы после Второй мировой войны. Были ли у тех автомобилей хоть какие-то преимущества?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, как выросшие в эпоху так называемого социализма жители Советского Союза и Восточной Европы относились к автомобилям. Для тех, кто не знает: приобретение нового автомобиля было тогда довольно сложным процессом. Надо было записаться в очередь, а потом четыре-пять лет ждать, чтобы его вам продали.

А какой тогда был выбор автомобилей? Это были ВАЗ, ЗАЗ и ГАЗ для Советского Союза, Румыния выбирала из Dacia и ARO, Чехия – Skoda, Польша – Polski Fiat и Polonez, а Восточная Германия делала Trabant – пластиковые автомобили с минимальными техническими характеристиками.

Кстати говоря на ЗАЗе разрабатывали грузовик

После войны автомобили коммунистической эпохи являлись копиями автомобилей таких брендов, как Fiat, Opel или Ford. Первым из них был Москвич 400, созданный по образцу Opel Kadett, поскольку советы просто вывезли завод Opel из Германии в Москву.

Реверс-инжиниринг западных автомобилей поставили на рельсы — советские власти получали автомобиль, разбирали его и воспроизводили, чтобы он отвечал производственным стандартам своих заводов. Ярким примером этого являются румынские Dacia 1100 и Dacia 1300. Оба были созданы по лицензии французского Renault и базировались на Renault 8 и 12.

Первоначально Dacia можно было сравнить с автомобилями, на которых они базировались, с точки зрения качества сборки и роскоши. Однако время шло, а экономика становилась все хуже и хуже, качество этих автомобилей начало массово снижаться.

Дефицит материалов, плохая сборка и некачественные детали привели к тому, что эти авто имели клеймо очень неудачных. Но действительно ли они плохи? Краткий ответ: да.

Почему их покупали? Потому что это были единственные машины, которые можно было купить тогда. Да, они отвечали потребностям обычных людей, вынужденных жить во время коммунистического режима. Эти машины могли перевезти всю семью на тот редкий и посредственный отдых, с ними можно было тянуть все, и они были относительно надежными – опять же, это восприятие выросших с ними людей.

"Надежность" – это о том, что они были очень простыми и их было легко чинить – разобрать до винтика такую машину можно было с помощью нескольких ключей и отвертки.

В целом же автомобили советских времен были до смешного устаревшими и спартанскими.

Даже если сравнивать с западными автомобилями той же эпохи, такими как Mercedes, BMW и даже "американцами" — все они были лучше советских машин. Более того, было чувство, будто сравнивать суперяхту со ржавым велосипедом.

Поэтому если хотите почувствовать полную ответственность за управление транспортным средством и отвлечься, езжайте, например, ржавой, медленной и очень громкой Dacia 1310 (или любом "Москвиче"). Но очень осторожно! Они были настолько перегружены работой и запущены, что после падения режима обычно имеют очень плохое техническое состояние, то есть в любой момент могут развалиться.

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Конечно, не все автомобили, произведенные в эпоху коммунизма, плохи или скучны. Такие транспортные средства, как Волга” M21, отличные, они могут легко конкурировать с западными предложениями. "Волга" или "Победа" имели элегантный дизайн, современные к тому времени удобства и хорошую динамику. Базовая модель включала 2,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, но если у вас были хорошие связи или вы были агентом КГБ, то можно было купить 5,5-литровый V8 мощностью 160 л. Но, опять же, это была лишь копия американских автомобилей, таких как Chevy Bel Air или Ford Mainline.

Итак, настолько ли плохи автомобили коммунистической эры? Конечно, хуже тех, что построены в капиталистических обществах. Однако, если вы посмотрите на них с точки зрения ретро-ценителя, они удивительны в своей оригинальности и простоте. Хотя это не делает их надежными или хорошо сделанными, поэтому выбирайте их на свой страх и риск, и только если у вас высокая устойчивость к стрессам.