Компактний кросовер Citroën C3 та електричний "квадроцикл" Ami поділять між собою потенційних покупців, які цілились на C1.

Компанія Citroën оголосила про завершення виробництва міського автомобіля C1, після 17 років цієї моделі на конвеєрі та близько 1,2 мільйона проданих машин. Заповнити прогалину в лінійці для А-класу призначено найменшому кросоверу марки та мініатюрному електромобілю.

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“Значні зміни в умовах дорожнього руху в містах та прискорення енергетичного переходу”, а також “нові виклики мобільності” змусили французького автовиробника прийняти рішення про припинення виробництва найменшої моделі. Іншими словами, суворі норми викидів і високі стандарти безпеки сучасних автомобілів ускладнюють виробнику роботу з найменшим сегментом автомобілів з ДВЗ.

Перше покоління Citroën C1 було представлено у 2005 році як модель-побратим для Peugeot 107 і Toyota Aygo. У 2009 році тріо оновилось, а потім ще раз у 2012 році. Ще через два роки на ринок вийшло друге покоління С1. У 2018 році PSA Group і Toyota оголосили, що припиняють спільне виробництво автомобілів на заводі Kolin в Чеській Республіці в кінці життєвого циклу їх моделі.

Citroën і Peugeot, тепер члени великої родини Stellantis, вирішили не розробляти нове покоління автомобілів сегмента A з бензиновим двигуном. Toyota вже має заміну для Aygo у вигляді мініатюрного кросовера Aygo X, а Citroën заявив, що не планує прямого наступника своєї моделі. Французький автовиробник сподівається, що покупці міських автомобілів виберуть або крихітний електричний “квадроцикл” Ami, або більший і практичніший суперміні C3. Останній обіцяють зробити більш привабливим для покупців, завдяки новій, доступнішій комплектації.

Фото: Citroën C1 / Citroën