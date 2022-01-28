Компактный кроссовер Citroën C3 и электрический "квадроцикл" Ami поделят между собой потенциальных покупателей, которые целились на C1.

Компания Citroën объявила о завершении производства городского автомобиля C1, после 17 лет этой модели на конвейере и около 1,2 миллиона проданных машин. Заполнить пробел в линейке для А-класса предназначено самому маленькому кроссоверу марки и миниатюрному электромобилю.

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“Значительные изменения в условиях дорожного движения в городах и ускорение энергетического перехода”, а также “новые вызовы мобильности” заставили французского автопроизводителя принять решение о прекращении производства самой маленькой модели. Иными словами, строгие нормы выбросов и высокие стандарты безопасности современных автомобилей затрудняют производителю работу с наименьшим сегментом автомобилей с ДВС.

Первое поколение Citroën C1 было представлено в 2005 году как модель-собрат для Peugeot 107 и Toyota Aygo. В 2009 году трио обновилось, а затем еще раз в 2012 году. Еще через два года на рынок вышло второе поколение С1. В 2018 году PSA Group и Toyota объявили, что прекращают совместное производство автомобилей на заводе Kolin в Чешской Республике в конце жизненного цикла и их модели.

Citroën и Peugeot, теперь члены большой семьи Stellantis, решили не разрабатывать новое поколение автомобилей сегмента A с бензиновым двигателем. Toyota уже имеет замену для Aygo в виде миниатюрного кроссовера Aygo X, а Citroën заявил, что не планирует прямого преемника своей модели. Французский автопроизводитель надеется, что покупатели городских автомобилей выберут либо крошечный электрический “квадроцикл” Ami, либо более крупный и практичный супермини C3. Последний обещают сделать более привлекательным для покупателей, благодаря новой, более доступной комплектации.

Фото: Citroën C1 / Citroën