З 2022 року більш абстрактний варіант емблеми прикрашатиме машини.

Після того, як за останні місяці різні марки змінили свій логотип (Peugeot нещодавно представив нового лева), Dacia також вважає, що настав час переглянути власну емблему. Дослідження Bigster вже показало, як буде виглядати логотип . На перший погляд, новий символ схожий на X, але насправді складається зі стилізованих D та C. Обидва літери кутові, що робить дизайн набагато агресивнішим і міцнішим, ніж сучасний логотип зі стилізованим гербом та синіми літерами.

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За даними "Renaultblog", нова торгова марка не тільки надійде із серійною версією Bigster, запланованою на 2025 рік, але і буде представлена в 2022 році. Новий семимісний позашляховик, який замінить мінівен Lodgy, повинен стати першою моделлю, що несе новий логотип. Також повідомляється, що Dacia розлучається із фірмовим кольором блакитного кольору. У майбутньому колір Dacia може бути зеленим. "Renaultblog" повідомляє, що новий логотип є частиною запланованої зміни іміджу Dacia. Бренд більше не хоче, щоб його сприймали виключно як дешевого виробника - але, звичайно, він все ще хоче пропонувати машини за низькою ціною.