С 2022 года более абстрактный вариант эмблемы будет украшать машины.

После того, как за последние месяцы различные марки изменили свой логотип (Peugeot недавно представил нового лева, Renault заменил свой ромб, КІА сделала новое написание), Dacia также считает, что настало время пересмотреть собственную эмблему. Исследование Bigster уже показало, как будет выглядеть логотип. На первый взгляд, новый символ похож на X, но на самом деле состоит из стилизованных D и C. Обе буквы угловые, что делает дизайн гораздо более агрессивным и прочным, чем современный логотип со стилизованным гербом и синими буквами.

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По данным "Renaultblog", новая торговая марка не только поступит с серийной версией Bigster, запланированной на 2025 год, но и будет представлена в 2022 году. Новый семиместный внедорожник, который заменит минивэн Lodgy, должен стать первой моделью, что несет новый логотип.

Также сообщается, что Dacia расстается с фирменным голубым цветом. В будущем цвет Dacia может быть зеленым. "Renaultblog" сообщает, что новый логотип является частью запланированного изменения имиджа Dacia. Бренд больше не хочет, чтобы его воспринимали исключительно как дешевого производителя – но, конечно, он все еще хочет предлагать машины по низкой цене.