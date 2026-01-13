Чи вдалось вивезти ухилянтів у вантажівці з пивом

Затримка сталося не через хмільний напій, а через водія-хитруна, котрий взявся заробити на нелегальному перевезенні в сусідню країну групу людей. "Пасажирів" він розмістив у спеціально облаштованих нішах між піддонів з пивом у рефрижераторному 3-вісному напівпричепі магістрально тягача DAF XF.

За повідомленням Чернівецької обласної прокуратури, організатором незаконного перевезення пасажирів виявися іноземець. Він працював приватним перевізником та здійснював міжнародні перевезення вантажу.

Перевізник підробляв "туроператором"

Водієві інкримінують намагання незаконно перевезти сімох чоловіків з України до Республіки Молдова. Звісно, не безплатно.

"Туристами" виявилися п'ятеро киян та ще двоє жителів з інших регіонів країни. Перевізник за відповідну плату гарантував безпечну поїздку та перетин кордону.

Пасажирів попросили з речами на вихід: на необладнаному транспорті перевозити людей заборонено, особливо через кордон та й до того ж нелегально. Фото: Чернівецька прокуратура, ДПСУ

Вартість послуги йшла на тисячі євро

При посадці фігурант справи попередньо "обілетив" пасажирів. Щоправда, гроші брав, але квитки не виписував. Кожне умовно заброньоване місце в причепі мало свою ціну, вартість коливалася від 6 до 13 тисяч євро.

Всю "виручку" згодом було виявлено у схованці в ході огляду кабіни магістрального тягача. Вилучені 34 тисячі євро готівкою долучили до справи як речовий доказ.

Такий "каботаж" протизаконний

Як йдеться у повідомленні Чернівецького прикордонного загону, в ході попереднього з'ясування суті кримінального злочину було встановлено, що "туристів" збирали попутно по всій дорозі.

В повідомленні прокуратури зазначено, що інцидент стався на початку січня 2026 року. Водій виконував міжнародне перевезення алкогольної продукції – пива. Попутно він вирішив "підзаробити", переправити разом із товаром військовозобов’язаних, яким заборонено покидати територію України.

Схованка для грошей виявилася так собі, але вміст “виручки” вражає. Фото: Чернівецька прокуратура, ДПСУ

Пасажирів підбирав, наче автобус на вокзалі

Він забрав п’ятьох чоловіків у Києві, а згодом — ще двох у Хмельницькому та Хотині. Водій відчинив опломбований напівпричіп і ховав своїх клієнтів у вантажному відсіку.

"Він детально проінструктував їх: у разі зупинки транспортного засобу — не рухатися, мовчати та не видавати жодних звуків. Про успішний перетин кордону перевізник планував повідомити спеціальним «паролем» — тричі вигукнути з кабіни слово «Україна!», - уточнюють обставини справи чернівецькі прокурори.

Яка стаття "світить" перевізнику пива

Організатора схеми затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України фігуранту справи вже повідомлено.

Якщо коротко, то мова йде про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років.

І гроші на той сумнівний білет "гавкнули", і за намагання нелегального перетину кордону тепер відповідати доведеться. Фото: ДПСУ

А що з пивом?

Про подальшу долю пива нічого не сказано. Ймовірно, до вантажовідправника претензії висуватися не будуть, оскільки тут конкретне звинувачення лежить на перевізнику, вірніше на водієві.

Більш за все, вантаж буде відправлено за призначенням, але вже з іншим перевізником, водієм та автомобілем, оскільки вся документація оформлена на затриманого водія та його власну машину.