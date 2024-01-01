Де розташовано найбільше нелегальних АЗС: карта

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Карта нелегальних АЗС
Станом на травень 2025 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні становить 428 об’єктів, повідомляє УкрАвтопром з посиланням на Нафтогазову Асоціацію України.
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Майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у п’яти регіонах — Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях:
- Львівська область — 87 АЗС (20 %)
- Одеська область — 47 АЗС (11 %)
- Київська область та м. Київ — 44 АЗС (10 %)
- Івано-Франківська область — 34 АЗС (8 %)
- Дніпропетровська область — 29 АЗС (7 %)
Нагадаємо, що регламентоване українським законом обов’язкове додавання спирту у бензин призвело активізації та посилення тіньового ринку пального. Про це попереджали експерти ринку. На нелегальних заправках можуть продавати бензин, який не відповідає новим українським стандартам, у тому числі стосовно вмісту біоетанолу.
Карта АЗС з ознаками нелегальної діяльності доступна за посиланням.