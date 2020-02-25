Залишити своє авто на годину-дві можна поблизу Майдану Незалежності, Бесарабського ринку, метро Золоті Ворота та НСК «Олімпійський».

Незважаючи на міф про те, що в центрі Києва нема де залишити машину, такі місця все-таки є. І дуже часто там є вільні місця для паркування. Певна річ, ці місця платні, однак у жодній столиці Європі немає безкоштовних паркувальних місць. У зв’язку з тим, що київська влада почала масову боротьбу з неправильно запаркованими автомобілями, значно дешевше залишити авто на платній стоянці, аніж потім витрачати добу та дві тисячі гривень на визволення її зі штрафмайданчика.

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Блогер об’їхав центр Києва автомобілем і показав 6 місць в самому центрі, на яких є вільні місця для автомобілів. Ось ці місця: на Майдані Незалежності, поблизу Золотих Воріт, на Бесарабці та три парковки біля НСК Олімпійський. На одній з них перша година безкоштовна.

Нагадаємо, що евакуаторники забрали машину з дітьми.