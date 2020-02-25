Оставить свой автомобиль на час-два можно вблизи Майдана Независимости, Бессарабского рынка, метро Золотые Ворота и НСК "Олимпийский".

Несмотря на миф о том, что в центре Киева негде оставить машину, такие места все-таки есть. И очень часто там есть свободные места для парковки. Конечно, эти места платные, однако ни в одной столице Европе нет бесплатных парковочных мест. В связи с тем, что киевская власть начала массовую борьбу с неправильно припарковаными автомобилями, значительно дешевле оставить авто на платной стоянке, чем потом тратить сутки и две тысячи гривен на освобождение ее со штрафплощадки.

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Блогер объехал центр Киева автомобилем и показал 6 мест в самом центре, на которых есть свободные места для автомобилей. Вот эти места: на Майдане Независимости, возле Золотых Ворот, на Бессарабке и три парковки возле НСК Олимпийский. На одной из них первый час бесплатный.

Напомним, что эвакуаторщики забрали машину с детьми.