Столичні чиновники, замість оптимізації життєвого простору столиці, встановлюють все нові обмеження. Так сьогодні в Києві на вул. Антоновича, 176 встановили делініатори, чим створили проблеми не лише для порушників правил паркування, але й для інших водіїв.

"Сьогодні в Києві стало на одну проблему менше", – вважають в київському Центрі організації дорожнього руху.

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"На жаль, порушники ігнорують заклики і регулярно блокують проїзд громадському транспорту, так було і біля торгового центру на Антоновича, 176. Саме за цією адресою ми встановили делініатори. 70 розмежувальних стовпчиків (які коштують біля тисячі гривень за штуку, без врахування витрат на встановлення - ред.) відділили крайню праву смугу руху в місці, де зазвичай було найбільше незаконно припаркованих авто", – пишуть на офіційній сторінці Центру організації дорожнього руху у FB.

"Тепер залишити автівку на жвавій локації біля метро "Либідська" буде неможливо, а громадський транспорт, як і належить, безперешкодно рухатиметься та під’їжджатиме до зупинки", – вважають чиновники.

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Проте насправді відгородженою делініаторами смугою руху тролейбуси користуватись не можуть, оскільки лінія електромережі проходить далеко від неї. Крім того, столичні таксисти усе одно паркуються на відгородженій смузі. Спеціальної парковки для таксі біля "Оушен Плази" чиновники поки не облаштували.

А от проблему заторів біля торгового центру делініатори не вирішили. Тепер порушники паркування зупиняються у другому ряду, де чекають на пасажирів або висаджують їх. І автомобілі, включно з маршрутним транспортом, вимушені їх об’їжджати.

Нагадаємо, що в Києві частіше почали евакуйовувати порушників паркування.