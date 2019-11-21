Столичные чиновники, вместо оптимизации жизненного пространства столицы, устанавливают все новые ограничения. Так сегодня в Киеве на ул. Антоновича, 176 установили делиниаторы, чем создали проблемы не только для нарушителей правил парковки, но и для других водителей.

"Сегодня в Киеве стало на одну проблему меньше", – считают в киевском Центре организации дорожного движения.

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"К сожалению, нарушители игнорируют призывы и регулярно блокируют проезд общественному транспорту, так было и у торгового центра на Антоновича, 176. Именно по этому адресу мы установили делиниаторы. 70 разделительных колонок (которые стоят около тысячи гривен за штуку, без учета затрат на установку – ред.) отделили крайнюю правую полосу движения в месте, где обычно было больше незаконно припаркованных авто", – пишут на официальной странице Центра организации дорожного движения в FB.

"Теперь оставить машину на оживленной локации возле метро "Лыбидская" будет невозможно, а общественный транспорт, как и положено, будет беспрепятственно двигаться и подъезжать к остановке", – считают чиновники.

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Однако в действительности отгороженной делиниаторамы полосой движения троллейбусы пользоваться не могут, поскольку линия электросети проходит далеко от нее. Кроме того, столичные таксисты все равно паркуются на отгороженной полосе. Специальной парковки для такси возле "Оушен Плаза" чиновники пока не обустроили.

А вот проблему пробок возле торгового центра делиниаторы не решили. Теперь нарушители парковки останавливаются во втором ряду, где ждут пассажиров или высаживают их. И автомобили, включая маршрутный транспорт, вынуждены их объезжать.

Напомним, что в Киеве чаще стали эвакуировать авто нарушителей парковки.