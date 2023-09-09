Досить кумедна історія розгортається довкола раритетного "Запорожця" ЗАЗ 965 із Софії, якою ось уже кілька тижнів смакують чимало європейських ЗМІ, у тому числі українських.

Інтернет-ресурси подають новину про болгарського фаната-колекціонера, котрий відреставрував "горбатого" 1968 року випуску, витративши на тюнінг довгих вісім років та 60 тисяч євро. Інформаційний привід тут в тому, що "відреставрував", "потратився", "отримав цукерку" і ось тепер "виставив на продаж".

Для достовірності подаються фотосвітлини і справді гарної машини, від споглядання на яку захоплює подих – перлина! Крапку достовірності ставить скриншот цінника в 35 тисяч євро і метрики на автомобіль, що виставлений на продаж.

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Опис довгого восьмирічного шляху реставрації вражає. Виявляється, все в оригіналі. Повіримо. Про 16 коров’ячих шкір, вибілених до кольору молока, також повіримо. Як тут не вірити, коли оздоблення салону, починаючи від оббивки крісел, панелі, дверей і аж до стелі та підлоги, також у стильному покритті – повсюди шкіра і замша.

Про деталі, які спеціально пересилали з Болгарії за океан на хромування, промовчимо – все може бути. Цілком імовірно, що на численних болгарських чи європейських заводах заломили таку ціну, що вигідніше було переправити ті деталі аж в Канаду, там надати їм лоску і знову доправити в Болгарію.

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По гвинтику з усіх усюд зібрали необхідне до оригінального силового агрегату МеМЗ-968 і він тепер як новенький – дійсно правдоподібно. Тим паче, що на фото саме 968-й мотор. Нагадаємо, з квітня 1968 року ЗАЗ почав комплектувати "Запорожці" саме таким двигуном.

А фото з вітальні, де власник на дивані читає газету, а на килимі підлоги вилискує синім джинсом металіка ЗАЗ 965А, викликає сльозу гордості за український автопром. Все так мило і по-домашньому.

Будемо вважати, що це не постановочний кадр, оскільки забаганки колекціонерів можуть бути різноманітними. Вони навіть у спальні авто можуть поставити і милуватися. Тим паче, коли об’єктом втіхи є легендарний “горбатий”.

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Однак мало хто звернув увагу на нісенітницю вартості тюнінгового автомобіля Про це змовчимо: вкладати у реставрацію "Запорожця" 60 000 євро і продавати його за 35 000 нікому не заборонено. Однак новизною та інформаційним приводом тут навіть не пахне – повна підтасовка факту і введення читача в оману.

По-перше, той інформаційний привід з січня 2018 року сильно зачерствів. Саме тоді власник повідомив про продаж відреставрованого "горбатого" 1968 року випуску. І фотки тієї ж пори.

Спочатку колекціонер просив за автомобіль з пробігом трохи більше 74 000 кілометрів “всього” 45 000 євро, потім 43 000, а ще згодом скинув ціну до 42 000. Це була середина січня.

По-друге, автори "ексклюзивної новини" користуються старою метрикою давно проданого автомобіля: організатори онлайн-платформи на дошці того оголошення 4 лютого 2018 року повідомили, що цей транспортний засіб продано.

Останній ціновий поріг ЗАЗ 965А на ту дату в оголошенні залишився – 35 000 євро.

Таким чином, висмоктана з пальця сенсаційна новина виявилася сильно зачерствілою. А факт продажу давно проданого раритетного "Запорожця" ЗАЗ 965 із Софії у білій телячій шкірі може претендувати на фейк року. Правдивість тут лише в тому, що реставраційний ЗАЗ 965А і справді гарний, кому б він нині не належав.