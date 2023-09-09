Весьма забавная история разворачивается вокруг раритетного "Запорожца" ЗАЗ 965 из Софии, которой вот уже несколько недель не сходит со страниц многих европейских СМИ, в том числе украинских.

Интернет-ресурсы подают новость о болгарском фанате-коллекционере, который отреставрировал “горбатого” 1968 года выпуска, потратив на тюнинг долгих восемь лет и 60 тысяч евро. Информационный повод здесь в том, что “отреставрировал”, “потратился”, “получил конфету” и вот теперь “выставил на продажу”.

Для достоверности подаются фотоснимки и в самом деле хорошей машины, от созерцания на которую захватывает дыхание – жемчужина! Точку достоверности ставит скриншот ценника в 35 тысяч евро и метрика выставленного на продажу автомобиля.

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Описание длинного восьмилетнего пути реставрации впечатляет. Оказывается, все в подлиннике. Поверим. О 16 коровьих шкурах, отбеленных до цвета молока, тоже поверим. Как тут не верить, когда отделка салона, начиная от обивки кресел, панели, дверей и вплоть до потолка и пола, также в элегантном покрытии – повсюду кожа и замш.

О деталях, специально пересылаемых из Болгарии за океан на хромирование, умолчим – все может быть. Вполне вероятно, что на многочисленных болгарских или европейских заводах заломили такую цену, что выгоднее было переправить эти детали в Канаду, там предоставить им лоск и снова доставить в Болгарию.

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По винтику со всех сторон собрали необходимое к оригинальному силовому агрегату МеМЗ-968 и он теперь как новенький – действительно правдоподобно. Тем более что на фото именно 968-й мотор. Напомним, с апреля 1968 года ЗАЗ стал комплектовать "Запорожцы" именно таким двигателем.

А фото из гостиной, где владелец на диване читает газету, а на ковре пола блестит синим джинсом металлика ЗАЗ 965А, вызывает слезу гордости за украинский автопром. Все так мило и по-домашнему.

Будем считать, что это не постановочный кадр, поскольку прихоти коллекционеров могут быть разнообразными. Они даже в спальне авто могут поставить и любоваться. Тем более, когда объектом утех является легендарный "горбатый".

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Однако мало кто обратил внимание на чушь стоимости тюнингового автомобиля. Впрочем, вкладывать в реставрацию "Запорожца" 60 000 евро и продавать его за 35 000 никому не запрещено. Однако новизной и информационным поводом здесь даже не пахнет – полная подтасовка факта и введение читателя в заблуждение.

Во-первых, тот информационный повод с января 2018 года сильно очерствел. В это время владелец сообщил о продаже отреставрированного "горбатого" 1968 года выпуска. И фотки той же поры.

Сначала коллекционер просил за автомобиль с пробегом чуть более 74 000 километров “всего” 45 000 евро, затем 43 000, а еще впоследствии сбросил цену до 42 000. Это была середина января.

Во-вторых, авторы "эксклюзивной новости" пользуются старой метрикой давно проданного автомобиля: организаторы онлайн-платформы на доске объявления 4 февраля 2018 года сообщили, что это транспортное средство продано.

Последний ценовой порог ЗАЗ 965А на ту дату в объявлении остался – 35 000 евро.

Таким образом, высосанная из пальца сенсационная новость оказалась сильно очерствевшей. А факт продажи давно проданного раритетного "Запорожца" ЗАЗ 965 из Софии в белой телячьей коже может претендовать на фейк года. Правдивость здесь лишь в том, что реставрационный ЗАЗ 965А действительно хорош, кому бы он сейчас не принадлежал.