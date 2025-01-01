Для чого на фронті автомобіль переднього краю Protector без керма і сидінь

За словами керівника цього підприємства Владислава Бельбаса, розробка UGV Protector велася у співпраці з військовими з бойовим досвідом. Технічне завдання надійшло від однієї з топових бригад ЗСУ, що вела бойові дії на донецькому напрямку.

Як йдеться у повідомленні на ФБ-сторінці "Української бронетехніки", той підрозділ один з перших, якщо не перший, хто почав використовувати НРК для мінування та як камікадзе.

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"Тісна співпраця з їхніми операторами та чітке бачення концепції від командира бригади – саме так ми реалізували проєкт першого важкого логістичного НРК", – наголосив Владислав Бельбас.

Особливість нової роботизованої машини в тому, що вона може доставляти в зону старту менші наземні дрони, що важать від 50 до 150 кг і які працюють безпосередньо на передовій у радіусі 2-3 км.

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Таке рішення дозволяє зберегти їхній заряд та значно підвищує ефективність їхнього застосування. Protector оперативно і, головне, непомітно транспортує дрони до потрібного місця, за одну ходку підвозить 3-4 таких роботи.

Як зазначає Владислав Бельбас, UGV Protector є універсальною машиною. Його можна використовувати як бойовий робот, встановивши на нього різне озброєння (кулемет, автоматичний гранатомет) для знищення бронетехніки чи живої сили противника.

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При потребі Protector перевезе боєкомплект або спорядження, здійснить евакуацію поранених. Вантажність цієї дистанційно керованої платформи – до 700 кг. Запас ходу – до 400 км.

Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння. Щоправда, його потужність, види пального не вказано. Зазначено, що робот має високу прохідність для подолання значних перешкод. Колеса зі вставкою RunFlat дозволяють продовжувати рух навіть при пошкодженні.

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"Додатковою перевагою цієї безпілотної платформи є її невисока ціна та можливість швидкого виробництва", – додав гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка", але при цьому вартість не озвучив, маючи на те об'єктивні причини.

Фото: Українська бронетехніка