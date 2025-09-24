Для України розробляється Стратегія безпеки дорожнього руху

Згадана міжнародна організація об'єднує фахівців 69 країн, які є визнаними експертами тематиці безпеки дорожнього руху. Саме вони розпочинають проєкт формування безпекових пропозицій, адаптованих для українських умов.

Як йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій, запит України на такий проєкт було подано у рамках співпраці Мінрозвитку з Міжнародним транспортним форумом. І це знайшло підтримку.

Розроблення нової Стратегії для України здійснюватиметься через Групу спільних інтересів з питань транспорту України (CIG4U) Міжнародного транспортного форуму спільно з благодійною організацією з безпеки дорожнього руху EASST.

Алгоритми "Безпечної системи" визнано ефективними

Нова Національна стратегія з безпеки дорожнього руху має суттєво зменшити кількість смертельних аварій упродовж наступного десятиліття. В основу цього програмного документа ляже підхід "Безпечна система" (Safe System Approach) – міжнародна методологія, що довела свою ефективність у зниженні кількості тяжких ДТП і збереженні життів.

Новий підхід передбачає:

ухвалення рішень на основі даних;

спільну відповідальність державних інституцій і суспільства.

Підстави впровадження "Стратегії" надто серйозні

До формування нової стратегії спонукало багато факторів, в першу чергу зростання смертності та каліцтва на дорогах. За даними Нацполіції, у 2024 році на дорогах України загинули понад 3 тисячі людей.

Кількість ДТП за участю ліцензованого транспорту – вантажівок і автобусів – зросла майже на 25% у порівнянні з 2023 роком (за даними Укртрансбезпеки).

Впровадження Національної стратегії безпеки дорожнього руху заплановане з 2026 року.

"Безпека на дорогах — це питання життя та здоров’я українців. Розробка відповідної Стратегії, а головне її практична реалізація – дозволить запобігти смертям та травмуванню українців на дорогах. Ми бачимо успішні міжнародні приклади імплементації таких стратегії, що доводить їх дієвість та необхідність. Тому вдячні нашим партнерам з Міжнародного транспортного форуму, а особливо Швеції, за готовність спільно працювати над цим проєктом", – наголосив Заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Стратегія буде інтегрована з Національною транспортною стратегією до 2030 року. Безпека дорожнього руху визначатиметься як ключовий чинник сталого розвитку та відбудови країни.

Пріоритет – безбар’єрність

Окремий акцент робиться на створенні зручної інфраструктури для людей з обмеженою мобільністю.

Йдеться про доступ до роботи, освіти, медицини та інших послуг завдяки сучасним і безбар’єрним транспортним рішенням.

Руку допомоги протягує Швеція

"Швеція пишається тим, що стоїть поряд з Україною у створенні безпечного транспортного майбутнього. Підхід «Безпечна система» народився з переконання, що жодна смерть на дорозі не є прийнятною. Робота над новою Національною стратегією з безпеки дорожнього руху України відображає нашу спільну відданість захисту життя навіть у найскладніші часи", - наголосив міністр транспорту та житлового будівництва Швеції, співголова Групи спільних інтересів з питань транспорту в Україні (CIG4U) Андреас Карлсон.