Це може статися з кожним, тим більше коли на якість автошляхів почали впливати бойові дії.

Воронка або звичайна яма на дорозі, якими б глибокими вони не були – це ще не велика проблема. Велика проблема – влетіти у цю яму на швидкості замість того, перекотитися тихо і плавно.

Машина при цьому може отримати різнопланові пошкодження, серед яких найбільш ймовірні – деформоване колесо, погнуті деталі підвіски та пробиті піддони двигуна й трансмісії.

З водійського місця визначити ступінь небезпеки вибоїни непросто. Тому так важливо бути уважним і не поспішати на сумнівних ділянках шляху.

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І найстрашніше тут навіть не те, що їхати далі з такими проблемами не можна. Небезпека у тому, що водій – навмисне чи ні – може намагатися продовжити рух на аварійній машині. Відповідно, з аварійними наслідками. Тому після жорсткої зустрічі з вибоїною або асфальтовими хвилями машину треба перевірити.

Погнутий диск – найменша з проблем, що трапляються з машиною, яка на повному ходу влетіла у глибоку яму на асфальті.

Якщо ви зрозуміли, що удар був незвичайно сильним:

Знижуйте швидкість (не бажано різко гальмувати) і зупиняйтесь у безпечному місці на ”аварійці”.

Не глушіть двигун. Зчитайте показання приладів та повідомлення на екрані панелі приладів. Ймовірні неприємності: відсутність тиску мастила у двигуні, перегрів двигуна, відсутність зарядки акумулятора й інші проблеми з електрикою. Деякі з цих проблем можуть проявитися не відразу, тож або почекайте, або повернетеся до приладів після перевірки ходової.

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Заглушіть двигун та виходьте з машини. Обдивіться обидва колеса по тому борту, де був удар. Дуже ймовірне пошкодження однієї або обох шин та диску (дисків), причому на литому дискові пошкодження найчастіше трапляється з внутрішнього боку колеса. Коли “травма” невелика, повітря виходитиме потроху й остаточно колесо спустить вже у вас на очах.

Пробити дірку в картері агрегата непросто, але таке можливе, якщо їхати швидко та неакуратно.

У деяких випадках (малий кліренс авто, удар о камінь або високий асфальтовий горб на дорозі) є сенс зазирнути під передній бампер, в район двигун та передньої осі. Дуже часто машина б’ється в перешкоду піддоном двигуна та коробки передач, важелем передньої підвіски, а також – елементами вихлопу (не обов’язково глушником). Про те, що був контакт, можна зрозуміти за свіжими подряпинами на металі й залишках асфальту на ньому.

Дрібні капості

Слід розповісти ще про деякі наслідки жорстких ударів колесами в ями та асфальтові хвилі на дорозі. Це вже не дуже поширені випадки, але вони типові для подібних ситуацій.

Так, якщо після удару двигун зупинився без вашого втручання, це може означати, що спрацював автоматичний вимикач, який припиняє роботу паливного насоса при ДТП. Для деактивації цієї системи безпеки треба знайти спеціальну кнопку або звернутися (хоча б за телефоном) до свого дилера.

З погнутим важелем підвіски можна спробувати доїхати до дому або місця ремонту.

Після жорсткого струсу на вибоїні іноді зникає той чи інший контакт в електрообладнанні, найчастіше – у розподільчій коробці (блок запобіжників). Тож якщо після добрячої ями у вас припинило працювати якесь електрообладнання, записуйтесь на консультацію до автоелектрика.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо є підстави очікувати на далекому маршруті погану дорогу, знайдіть трохи часу та підготуйте відповідним чином автомобіль. Підніміть тиск у колесах на 0,5 атм, відрегулюйте водійське крісло на максимальну висоту, прихопіть у багажник другу запаску та запасіться терпінням для неквапливого подолання перешкод протягом кількох кілометрів поспіль.

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